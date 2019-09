red

Bad Freienwalde Wie wäre es mit einem frisch gepressten Apfelsaft oder Honig aus der Umgebung der Kurstadt? Etwa 30 Händler aus der Region bieten beim Regionalmarkt am kommenden Sonntag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte auf dem Marktplatz in Bad Freienwalde an. Die Stadt unterstützt so die Erzeuger aus dem Umland. Die Organisatoren leisten damit nicht nur einen Beitrag gegen den Klimawandel, sondern möchten regionalen Anbietern auch eine Bühne geben. Kurze Transportwege reduzieren den Kohlendioxidausstoß. Unterstützt wird der Regionalmarkt durch die Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde.

"Unsere Händler bieten erntefrische Lebensmittel und andere Erzeugnisse aus der Region an. Frisch zubereitete Speisen sowie verschiedene Getränke ergänzen das Sortiment", so Martin Koschnitzki, Eventmanager der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Besucher können ihr mitgebrachtes Obst – Äpfel, Birnen, Quitten – in der mobilen Mosterei von Rico Klimmek zu Saft pressen lassen. Zudem werden Produkte eines Ziegenhofes, Loose-Senf, erntefrische Kartoffeln, originelle Brotaufstriche und allerlei Handwerkliches angeboten. Moorseife, Moorkissen oder Badezusätze mit Moor werden am Stand der Bad Freienwalde Tourismus GmbH verkauft. Ebenso Spirituosen unter dem Label "Moorgeister" und zwei Biere mit dem Namen "Moor-Ochs". Kinder finden ihren Spaß auf der Hüpfburg oder im Kleintierzoo.

Ideenbox für Besucher

"Der Regionalmarkt wächst mit jedem Jahr", berichtet Martin Koschnitzki. Der Markt werde nicht die Besucherzahlen des Altstadtfestes erreichen, aber das sei auch nicht geplant. Das diesjährige Altstadtfest habe, trotz einiger Schwierigkeiten im Vorfeld, die Erwartungen der Organisatoren erfüllt. Für das nächste Jahr sollen die Wünsche der Besucher noch stärker Berücksichtigung finden. Deswegen wird auf dem Regionalmarkt eine Ideen-Box aufgestellt, in die Besucher ihre Wünsche für das kommende Altstadtfest einwerfen können. Damit soll der langfristige Erfolg des Festes gesichert werden, begründet Martin Koschnitzki.