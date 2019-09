Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schnell, superschnell, super-superschnell – das Internet scheint sich selbst zu überholen. Doch nicht jeder in Eisenhüttenstadt kommt auf dieser Überholspur mit.

Teilweise surfen Mieter in dem einen Block langsamer als ihre Nachbarn im Nebenhaus. Im VI. Wohnkomplex (WK) in Eisenhüttenstadt ist das der Fall. Im Wohngebiet An der Schleuse gibt es eine Mehrklassengesellschaft. Die einen nutzen Glasfaserkabel, andere Kupferkabel (beides Telekom), weitere setzen aufs Breitbandangebot von Pyur (vorher Primacom).

Klingt nach Vielfalt und so, als hätten die Mieter die Wahl. Haben sie auch – aber nur eingeschränkt. Vor ein paar Jahren noch war die damalige Primacom Platzhirsch in diesem Wohngebiet – sowohl bei der kommunalen Gebäudewirtschaft (Gewi) als auch bei der Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Der VI. war mehr oder weniger eine Telekom-Wüste. Das hat sich vor einigen Jahren geändert, als der Konzern den Wohnkomplex auf moderne Glasfaserleitungen umgerüstet hat und seitdem laut Oliver Funke, dem Gewi-Geschäftsführer, neben Telefon auch schnelles Internet und TV anbietet. "Dieses konnte in früheren Zeiten nicht erfolgen, es gab nur Telefon", bestätigt er.

Problem ist nur, längst nicht alle Mieter können von den Glasfaserkabeln im Erdreich profitieren, denn die letzten Leitungsmeter bis zur Wohnung fehlen teilweise. Das ist auch von André Häusler, dem Technischen Vorstand der EWG, zu erfahren. Ihm zufolge nutzen die Mieter im Glogower Ring das Glasfasernetz, da habe es eine Art Pilotprojekt der Telekom während der Sanierung gegeben. In den EWG-Nachbarblöcken An der Schleuse, die ebenfalls saniert sind, fehlen die Hausanschlüsse noch. Dort kann die Telekom zwar gewählt werden, dann gibt es das Internet aber nur übers nicht so schnelle Kupferkabel. Der Telekommunikationsanbieter hat offenbar den längeren Hebel in der Hand.

Unterschiedliche Ansichten

Die Gewi habe seit längerem Gespräche mit der Telekom zum Ausbau der letzten Meter in den Gebäuden geführt, teilt Oliver Funke mit. "Hier hat es in der Tat einige Zeit gedauert, um unterschiedliche Ansichten von Telekom und Gewi über Glasfaserausbaustand und Leitungsverlegung übereinander zu bringen."

Der Ausbau sei in vollem Gange, die von der Telekom beauftragten Firmen hätten den Hausanschluss hergestellt, würden die notwendigen Leitungen in den Hausfluren ziehen und die Wohnungsanschlüsse herstellen. Die Terminkoordination erfolge ausschließlich durch die Telekom. "Der Anschluss ist da", erklärt ein Mieter. Doch nun warte er schon seit Wochen auf den Vertrag. Die Baumaßnahmen sollen laut Funke 2019 abgeschlossen werden. Dann hätte jeder Gewi-Mieter im VI. WK einen Glasfaseranschluss.