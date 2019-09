Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der anhaltende Bauboom widerspiegelt sich auch im Vergabebericht 2018, den die Stadt Eberswalde soeben vorgelegt hat. Danach erreichte das Auftragsvolumen im vorigen Jahr einen Spitzenwert von 24,3 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zu 2017 immerhin ein Plus von gut 14 Millionen Euro. Das Volumen hat sich also mehr als verdoppelt.

Diese Steigerung, so erklärt die Verwaltung gleich in der Einleitung, resultiere aus drei großen Aufträgen: dem Erweiterungsbau für die Kia Spielhaus in Ostende (2,3 Millionen Euro), Sicherungsmaßnahmen für die alte Dachpappenfabrik (1,3 Millionen Euro) und vor allem der Vergabe von Reinigungsleistungen in kommunalen Gebäuden für sechs Jahre. Die allein schlugen mit mehr als acht Millionen Euro zu Buche.

Volumen mehr als verdoppelt

Insgesamt haben Rathausspitze und Stadtverordnete im vorigen Jahr 252 Aufträge ausgelöst, an jedem Arbeitstag rechnerisch einen. In Summe wurden so besagte 24,3 Millionen Euro umgesetzt. 111 Aufträge blieben gewissermaßen in der Region, Firmen aus Eberswalde bzw. aus dem Barnim erhielten die Zuschläge. Was einem Anteil von 44 Prozent entspricht. Etwas weniger als im Vorjahr. Bezogen auf das Auftragsvolumen zogen Unternehmen aus Eberswalde und anderen Gemeinden des Landkreises Aufträge im Wert von etwa fünf Millionen Euro an Land. Was einem Anteil am Gesamtvolumen von 20 Prozent entspricht. 2017 lag der Anteil noch bei 45 Prozent. Diese Veränderung dürfte zum einen in der Hochkonjunktur ihre Ursache haben, zum anderen in der Spezifik einiger ausgeschriebener Leistungen. So gewann beispielsweise eine Neuruppiner Firma das größte Los bei den Reinigungsarbeiten mit 3,6 Millionen Euro.

Trotz des prozentualen Rückgangs dürfen regionale Firmen als durchaus konkurrenzfähig gelten. Was sich in den Zahlen für die Baubranche zeigt, wo Barnimer Unternehmen fast jede zweite Ausschreibung bzw. Vergabe gewannen. Gleichzeitig wird dort die stark gestiegene Investitionstätigkeit der Stadt deutlich. Von den 252 Vergaben in 2018 entfielen allein 102 auf den Baubereich (Vorjahr 49). Diese hatten einen finanziellen Umfang von gut zwölf Millionen Euro. 2017 waren "nur" gut fünf Millionen Euro umgesetzt worden.

Von besonderem Interesse sind naturgemäß Investitionen in den Bereichen Tiefbau und Bildung. In Straßenunterhalt und -ausbau sowie Co. flossen 2018 insgesamt gut 5,2 Millionen Euro. Zu den größten Projekten gehörten die Sanierung der Wildparkstraße sowie der Kunstrasenplatz im Fritz-Lesch-Stadion. Für Bildung hat Eberswalde gut 2,9 Millionen Euro ausgegeben. Davon gingen allein knapp 2,3 Millionen Euro aufs Konto der schon erwähnten Kita Spielhaus, für deren Erweiterung in Modulbauweise eine Hamburger Niederlassung den Zuschlag erhalten hatte.

Gerade dieses Projekt macht aber auch deutlich, dass sich der Bauboom zunehmend zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit entwickelt. Preiskalkulationen werden unter den aktuellen Marktbedingungen schnell zu Makulatur. Im Fall des "Spielhauses" war Eberswalde ursprünglich von 1,5 Millionen Euro ausgegangen. Und auch bei der Waldsportanlage in Finow laufen die Kosten gerade in einigen Positionen aus dem Ruder.

Kehrseite des Baubooms

Mitunter fallen die Preissteigerungen in der Praxis deutlich höher aus, als die Statistik die Entwicklung der Baupreise in Deutschland abbildet. Demnach sind die Preise im Erdbau binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent in die Höhe gegangen, im Maurerhandwerk um sechs Prozent, in der Elektrobranche um 5,6 Prozent und im Straßenbau um 7,5 Prozent. Von einem Zehn-Jahres-Rekord ist die Rede. Die Auftragsbücher in der Bauwirtschaft sind voll, auch bei hiesigen Firmen. Viele kommen, auch wegen des Fachkräftemangels, an ihre Kapazitätsgrenzen.

Was wiederum Bauherren in Bedrängnis bringt. Private wie öffentliche. Mitunter müssen Ausschreibungen aufgehoben werden, da nicht ein einziges Angebot eingeht.