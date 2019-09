Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ein kleiner Schalk blitzt aus den Augen, die Pfeife hängt lässig im Mundwinkel, das Gesicht wird von einem zotteligen Backenbart gerahmt. Es ist das Bildnis eines alten Mannes, der gütig, weise und doch verschmitzt sein Gegenüber anblickt, als wollte er sagen: Ich habe nichts im Leben versäumt. Es ist das Gesicht von Gottfried Welk, der Vater des berühmten Schriftstellers Ehm Welk. Ihm hat sein Sohn in den Erinnerungen "Die Lebensuhr des Gottfried Grambauer" ein literarisches Vermächtnis geschenkt. Das Porträt in Öl gibt der Lebensgeschichte des alten Grambauers auch visuell ein Gesicht. Es wird künftig in der Bibliothek des neuen Angermünder Museums seinen Platz finden, das mit Ehm Welk Regionalgeschichte und Literatur als roten Faden in der Ausstellung verweben will, kündigt Museumsleiter Ralf Gebuhr an.

Objekt des Monats

Er präsentierte am Dienstag in der Sakristei der Klosterkirche das Gemälde des alten Gottfried Welk als Objekt des Monats erstmals der Öffentlichkeit. Bis jetzt hing es im Wohnzimmer von Erhard Kolle vom Landkulturverein Biesenbrow. Erhard Kolle, der sich seit Jahren leidenschaftlich in die Geschichte und Literatur Ehm Welks hineinkniet und auch in der Familienbiografie forscht, hatte das Bild 2015 aus dem Nachlass von Hildegard Welk, einer fernen Verwandten, geschenkt bekommen, mit der Bitte, es später einmal dem Angermünder Museum zu übergeben. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen, freut sich Erhard Kolle. Bis das neue Museumsdomizil zum Jahresende eröffnet wird, verwahrt er es noch sicher in seinem Wohnzimmer.

Gemalt hat das Bild offenbar Willi Steinert, ein guter Bekannter Ehm Welks. Erhard Kolle entdeckte auf dem Gemälde eine kleine Signatur, die er mit Signaturen von Illustrationen in Ehm Welks Büchern und Karrikaturen von Zeitungen verglich. Ehm Welk war damals ein erfolgreicher Journalist und Chefredakteur im Ullstein-Verlag in Berlin, bis er nach einem Brandartikel gegen Goebbels bei den Nazis in Ungnade fiel, Berufsverbot erhielt und ins selbstgewählte Exil in der Heimat seines Vaters im Spreewald zog. Hier in der Abgeschiedenheit schrieb er seine berühmtesten Romane "Die Heiden von Kummerow" und die "Lebensuhr des Gottlieb Grambauer", eine Hommage an seinen Vater und eine Geschichte, die eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs beschreibt, in der Maschinen Einzug in den Arbeitsalltag der Menschen hielten.

Vom Spreewald in die Uckermark

Das beeinflusste auch Lebensläufe. Gottfried Welk, der unter anderem als Bremser bei der Eisenbahn und in einer Maschinenfabrik in Vetschau arbeitete, suchte sein Glück in der Ferne. Ihn zog es nach Berlin, doch er fand schließlich in Criewen eine Anstellung als Milchkühler auf dem Arnimschen Gut, verliebte sich hier in seine spätere Frau Gustel, ging mit der Familie nach Schmiedeberg und zog schließlich nach Biesenbrow, wo auch Sohn Emil alias Ehm geboren wurde.

Eine ganze Lebens- und Generationsgeschichte steckt in dem kleinen Gemälde, über die künftig im Angermünder Museum mehr zu erfahren sein wird.