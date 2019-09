Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Mit einer in der Sache sehr deutlichen Rede hat der Lebuser Amtsausschussvorsitzende Detlef Schieberle am Montag in der Golzower Gemeindevertretersitzung erklärt, dass die Gemeinden seines Amtes am Prozess der Verwaltungsreform im Bereich Seelow teilnehmen wollen. "Unsere Verwaltungen sind krank", erklärte der Reitweiner Bürgermeister. Er betonte, dass er zuvor von allen anderen Bürgermeistern des Amtes die Vollmacht erhalten habe, in Golzow deutlich zu machen, dass die Gemeinden am Prozes der Bildung eines gemeinsamen Amtes mitwirken wollen. "Als wir in der MOZ zum ersten Mal davon erfuhren, dass die Gespräche zur Bildung eines Kragenamtes um Seelow ohne uns erfolgen, sind wir aus allen Wolken gefallen" so Schieberle. Die Bürgermeister aus dem Amt Lebus wollen in erster Linie die Verwaltung stärken und zugleich die kommunale Selbstverwaltung erhalten. "Wir wollen die Hoheit über Schulen und Kitas behalten."

Handlungsbedarf angemeldet

Damit machte Schieberle auch deutlich, dass die vom Lebuser Amtsdirektor am 21. Mai vor allen Hauptverwaltungsbeamten der OderlandRegion abgegebene Erklärung nun passé ist. Wenige Tage vor der Kommunalwahl hatte Friedemann erklärt, dass "für das Amt Lebus kommunaler Veränderungsbedarf nicht artikuliert wurde".

Diesen Bedarf gebe es jetzt. "Wir wollen und müssen uns aber nicht dem Zeitdruck aussetzen und auf die Schnelle etwas beschließen", betonte Schieberle.

Die Gemeinden des Amtes Lebus hätten weder Fördermittel bekommen noch ein Gebäude damit gekauft. Solche Erwägungen würden erst eine Rolle spielen, wenn es zur Bildung eines gemeinsamen Amtes komme. Denn laut Gesetz zahle das Land dafür die Summen, ohne dass Fristen benannt werden.

In der Gemeindevertretung Golzow wurde diese Stellungnahme begrüßt. Klaus-Dieter Lehmann erinnerte an die Anfänge der Amtsbildung von Golzow. "Schon damals wollten wir gern auch Reitwein mit im Amt haben. Die Bereiche passen sehr gut zusammen", erklärte Lehmann. Rita Kosa wollte wissen, wo sich denn die Zentrale des neuen Amtes befinden soll. Diese und viele andere Einzelfragen sollten noch nicht im Vordergrund stehen, betonten sowohl Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert als auch Golzows Bürgermeister Frank Schütz. "Es ist schon so schwierig, überhaupt die Grundsatzbeschlüsse zu fassen. Erst in einem folgenden Prozess könnte man solche Fragen klären. Möglich seien Bürgerservicestellen.

Letschin will Gesetzesreform

Schütz und Ebert hatten den Gemeindevertretern, von denen einige neu sind, den gesamten Prozess der Reform dargestellt. Er war 2015 als Kreisgebietsreform gestartet, sah den Abbau von Landesverwaltungen vor und wurde schließlich am 31. Oktober 2017 auf einem Parkplatz in der Prignitz abgeblasen.

Wie Seelow nimmt die Gemeinde Letschin nicht an der regionalen Debatte teil. Bürgermeister Michael Böttcher hatte den Gemeindevertretern die Situation erläutert. Zwar sehe man die Notwendigkeit, die Verwaltung zu stärken und zu modernisieren. Allerdings sei es nicht möglich, für ein so großes Gebilde auf einen hauptamtlichen Bürgermeister zu verzichten. "Wenn das Gesetz nachgebessert wird, sind wir bereit, mit Partnern zu verhandeln", sagte Böttcher.