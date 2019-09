René Wernitz

Rathenow (MOZ) Immerhin vier Punkte und eine Landespokalrunde weiter: Das ist für Regionalligist FSV Optik Rathenow die Auswärtsbilanz der vergangenen drei Wochen.

Zuletzt entführten die Havelländer einen Zähler aus Berlin. Beim FC Viktoria in Lichtenrade gelang am Samstag ein torloses Remis. Am 14. September ging das Gastspiel in Auerbach mit 2:5 verloren. Am 10. September gewannen die Optiker ihr neu angesetztes Spiel in Berlin-Lichtenberg mit 1:0. Am 7. September waren sie durch ein 1:0 in Perleberg ins Achtelfinale des brandenburgischen Landespokals eingezogen. Dieses wird am 12. Oktober ausgetragen. Der FSV muss zu Eintracht Miersdorf/Zeuthen.

Indes steht am kommenden Samstag mal wieder ein Heimspiel an. Erwartet wird der ZFC Meuselwitz. Das Punktspiel wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Der Gegner aus Thüringen belegt mit 11 Punkten Platz 10, die Rathenower rangieren mit sechs Zählern noch auf Platz 17.