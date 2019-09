Annika Funk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nur einer leisen Bahn gehört die Zukunft", darauf setzt die Deutsche Bahn (DB) und hat es sich zum zentralen Unternehmensziel gemacht, den Schienenverkehrslärm bis 2020 zu halbieren.

"Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten für mehr Lärmschutz steht die Entlastung der Menschen, die an der Strecke leben", betont Andreas Gehlhaar, Lärmschutzbeauftragter der DB. Dabei wolle die Bahn in Deutschland mehr Verkehr auf der umweltfreundlichen Schiene fahren und mehr Akzeptanz der Menschen für bestehenden und wachsenden Schienenverkehr erreichen.

Bereits im kommenden Jahr sollen laut Gehlhaar alle Güterwagen der DB mit Flüsterbremsen ausgestattet und bundesweit 2000 Streckenkilometer lärmsaniert sein. Darüber hinaus sei es wichtig, das Portfolio an Lärmschutzmaßnahmen an den Strecken zu erweitern. Daher erprobt das Unternehmen derzeit im Zuge der 2016 gestarteten "Initiative-Lärmschutzerprobung neu und anwendungsorientiert" (kurz: I-LENA) – noch bis Ende des Jahres – umfangreiche Technologien zur Minderung des Schienenverkehrslärms in Bayern, Rheinland-Pfalz und auch in Brandenburg.

Allein in Brandenburg verkehrt die Bahn auf knapp 3000 Streckenkilometern, von denen rund 1,2 Kilometer gegenwärtig als Teststrecke für die Lärmschutzinitiative dienen. So werden acht der bundesweit 30 Maßnahmen an der RE1-Strecke zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin durchgeführt. Dafür habe die DB im Vorfeld bundesweit nach geeigneten Erprobungsstrecken gesucht, die gute Messbedingungen aufweisen – geringe Hintergrundgeräusche, möglichst wenig Wohnbebauung und eine geeignete, möglichst freie Streckenführung. "Unter anderem erfüllt die Strecke von Berlin nach Frankfurt (Oder) diese Voraussetzungen", sagt Hans-Georg Zimmermann, DB-Sprecher für Lärmschutz und Umweltkommunikation.

Bund finanziert Initiative

Das gemeinsame Projekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Bahn wird durch den Bund finanziert. Dafür seien nach Angaben für den gesamten Projektzeitraum bis zum 31. Dezember 2019 circa zehn Millionen Euro veranschlagt worden. Der Ein- und Ausbau der Produkte sowie ein umfassendes Messprogramm zur akustischen Wirksamkeit der Maßnahmen werden dabei durch I-LENA gezahlt.

So testet die DB gemeinsam mit Firmen und Entwicklern, die anwendungsreife Prototypen mit entsprechendem Lärmminderungspotenzial für das Projekt bereitstellen und die notwendigen Unterlagen für die bautechnische Erprobungszulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt vorweisen konnten, unter anderem auf der RE1-Strecke in Briesen, Jacobsdorf und Pillgram Alternativen zu hohen Schallschutzwänden.

"Im Rahmen von I-LENA haben Firmen und Entwickler erstmalig die Möglichkeit, innovative Lärmschutztechnologien praxisnah über einen längeren Zeitraum an Strecken der DB AG zu testen", sagt Zimmermann. Da bisher überwiegend zwei bis drei Meter hohe Lärmschutzwände an den Strecken verbaut sind, will die Bahn mit der neuen Initiative auch andere Maßnahmen erproben, wie zum Beispiel: niedrige Schallschutzwände (SSW), Schienenstegdämpfer, Schleifmaschinen sowie Aufsätze für SSW oder mobile SSW. In Briesen und Jacobsdorf werden daher zwei gleisnahe Schallschutzwände erprobt, die eine geringere Bauhöhe als konventionelle SSW haben und somit nach Angaben des Sprechers besser in die Landschaft integriert werden können. In Pillgram hingegen werden Maßnahmen hauptsächlich gegen Erschütterungen getestet – mit beispielsweise Breitschwellen und Kunststoffschwellen.

Abbau nach Projektende

Ziel von I-LENA sei es laut Zimmermann jedoch nicht, aktive Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, da die DB dafür bereits andere Programme vorgesehen hat. Sondern innovative Technologien zu testen, um die Bandbreite an Lärmschutzmaßnahmen an den Strecken zu erweitern. Daher werden die Schallschutzeinrichtungen nach Projektende auch vorerst wieder abgebaut und an die Hersteller zurückgegeben.

"Auch nach 2020 werden wir unser Engagement für eine leisere Bahn fortsetzen", betont der Lärmschutzbeauftragte Gehlhaar. Dabei setze die Bahn auf eine Zwei-Säulen-Strategie – so werde zum einen der Lärm an der Quelle, also an den Zügen, reduziert und zum anderen passiv durch Lärmschutzwände und -Fenster.

Die Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) ist auch im 1999 auferlegten "Freiwilligen Lärmsarnierungsprogramm" des Bundes enthalten. Wann dieser Abschnitt jedoch bearbeitet wird, ist aufgrund der vergleichsweise niedrigen Priorisierung laut Lärmschutzsprecher Zimmermann noch unklar.