Eisenhüttenstadt. Seit dem Sommer hat die BSG Stahl Eisenhüttenstadt zum Bereich des Erwachsenen-Schwimmens (Steelmasters) auch einen Kinder- und Jugendbereich (Steeljuniors). Zur Zeit trainieren hier 34 Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren in drei Gruppen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Schwimmen in einem Kurs zu erlernen und mit dem Schwimmabzeichen "Seepferdchen" abzuschließen. Mit dem neuen Schuljahr wurde im August das Training aufgenommen, das bis zu dreimal wöchentlich stattfindet.

Am Wochenende starteten die Nachwuchs-Schwimmer der BSG in Fürstenwalde sowie in Dresden bei ihren ersten Wettkämpfen nach der Neugründung. Acht Kinder der Jahrgänge 2012/13 gingen in Fürstenwalde beim Spatzenschwimmen am Start. Hier schwammen die jungen Sportler zu sechsmal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze. Die erfolgreichsten Medaillengewinner an diesem Tag waren Hannah Badorrek und Matteo Dewerne.

Platz 2 in der Teamwertung

Am Sonntag gingen ebenfalls acht Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2011 in Dresden beim Plüschtierpokal an den Start. Der Sieger eines jeweiligen Wettkampfes erhielt eine Plüschkrabbe. In einem Teilnehmerfeld mit 14 Mannschaften, darunter viele Sportschüler, erreichten die jungen Eisenhüttenstädter 19 Podestplätze – davon neunmal Platz 1, dreimal Rang 2 und siebenmal Platz 3. Isabella Dewerne und Lenny Schmidt konnten mit vier bzw. drei gewonnenen Plüschkrabben die Heimreise antreten. In der Mannschaftswertung um den kleinen Pokal belegten die Schwimmer der BSG Stahl den 2. Platz.