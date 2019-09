Olav Schröder

Panketal (MOZ) Es wird immer mehr Trinkwasser verbraucht. Der Zuzug und Jahre mit nur geringen Niederschlägen haben spürbare Folgen. Die Gemeinde Panketal will sich auf diese Situation einstellen. Denn das Wasserwerk am Schillerpark fördert zwar – Spitzenzeiten ausgenommen – genügend Wasser. Es fehlt jedoch an Aufbereitungsanlagen, um diese Mengen im vollen Umfang zur Verfügung stellen zu können. Ein zusätzliches Gebäude mit der hierfür erforderlichen Filteranlage soll auf einer Grundfläche von 19 mal 14 Metern errichtet werden. Doch es gibt noch reichlich Klärungsbedarf. Kritiker fürchten um den Gartenstadtcharakter des Schillerparks.

Gartenbewässerung umstritten

Zur Ausgangssituation: Lag die Trinkwasser-Fördermenge im Jahr 2013 noch bei 750 000 Kubikmeter, so überstieg sie 2018 die Millionengrenze. Wie Robert Glasmacher, der beim Eigenbetriebs Kommunalservice Panketal für den Bereich Technik, Bauwesen, Wasser zuständig ist, sagte, gehe 2019 der Verbrauch wieder etwas zurück. Doch die Fördermengen werden auch künftig knapp eine Millionen Kubikmeter betragen. Werkleiterin Heidrun Rinne stellt fest: Die Ursachen seien der Einwohnerzuwachs und die Trockenheit. Wegen des erhöhten Bedarfs sei die neue Technik erforderlich.

Der Haken ist, dass das Wasserwerk zwar bis zu 540 Kubikmeter Wasser in der Stunde fördern kann. Davon können jedoch nur 240 Kubikmeter aufbereitet weitergeleitet werden. Aufgrund des zunehmenden Verbrauchs sei die Lücke auch nicht mehr durch den Reinwasserbehälter am Wasserwerk zu schließen.

Als Ursache für diese Entwicklung gelten vor allem die längeren Trockenperioden und die damit verbundene umfangreichere Gartenbewässerung. Von Januar bis März hat der Eigenbetrieb einen durchschnittlichen Verbrauch in Höhe von 2135 Kubikmeter Trinkwasser am Tag gemessen. In den "Gießmonaten" Juni bis August sind es 3600 Kubikmeter, mit Spitzen um 6300.

Sowohl im Hauptausschuss als auch in der Gemeindevertretung wurde das Thema intensiv diskutiert. Ob zusätzliche Trinkwasserzukäufe aus Berlin nicht die bessere Variante seien, gab Stefan Stahlbaum (Bündnisgrüne) zu bedenken. Dann könne auch auf den Bau eines "nicht gerade kleine Gebäudes" im Schillerpark – der Standort soll vis-a-vis vom Wasserwerk sein – verzichtet werden.

Carola Wolschke (fraktionslos) verwies auf Berliner Beispiele. Demnach können Brunnen und Filteranlagen durchaus in einem größeren Abstand voneinander gebaut werden. Es sei nicht notwendig, den Park als Standort in in Anspruch zu nehmen. Als wichtiges Ziel nannte Stefan Stahlbaum auch die Senkung des Wasserverbrauchs. Dies sollte keineswegs durch höhere Preise geschehen, sondern durch Anreize für sparsamen Verbrauch.

Steigende Kosten

Weitere Zukäufe zu Spitzenbedarfszeiten seien aus Berlin nicht möglich, so Heidrun Rinne. Dafür reichten die Kapazitäten der Zuleitungen nicht aus. Darüber hinaus seien auch die Wasserverbände in den Nachbarkommunen gefragt worden. Aber diese hätten aufgrund steigender Einwohnerzahlen abgewunken.

Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) warnte davor, sich bei der Wasserversorgung zu sehr auf andere zu verlassen. Die geschätzten Kosten für die Gesamtanlage im Schillerpark in Höhe von 500 000 Euro würden aber sicher nicht ausreichen, baute er vor. Die Verwaltung wolle lediglich erfahren, welche Richtung die Planung nehmen soll. Er reagierte damit auch auf Kritik an der Kostendarstellung, unter anderem von Christin Enkelmann (CDU).

Die Gemeindevertreter beschlossen, die Vorlage zu überarbeiten. Erwartet werden Vorschläge zur Verbrauchsreduzierung, technische Absicherung von Zukäufen, die Untersuchung von Standortalternativen in der Umgebung und die finanziellen Auswirkungen.