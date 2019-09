MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag wurde in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität das Lennépark-Spendenjahr 2019 offiziell beendet. Gemeinsam mit der Frankfurter Filialleiterin der Deutschen Bank übergab Sonja Gudlowski von der Bürgerinitiative einen symbolischen Scheck in Höhe von 10483,29 Euro an Bürgermeister Claus Junghanns. So viel Spenden kamen in diesem Jahr von Firmen und Bürgern zusammen. Das Geld fließt als Beitrag der Bürgerschaft in die städtischen Sanierungs- und Verschönerungsprojekte der Parkanlage. Angeregt hat die Initiative unter anderem die Anschaffung von Mülleimern an den Zugängen Halbe Stadt, eine Begrünung rund um die Stolpersteine unweit der Dr.-Hermann-Neumark-Straße sowie die Pflanzung eines Jubiläumsbaumes zu 10 Jahren kleine Parknacht. In den vergangenen 12 Jahren wurden durch die Bürgerinitiative nunmehr bereits 120 062,14 Euro für das Gartendenkmal gesammelt.

Vielzahl von Veranstaltungen

Sonja Gudlowski würdigte bei der Abschlussveranstaltung noch einmal das Engagement vieler Frankfurter Bürger, Sponsoren, Partner, Freunden und Aktiven im Spendenjahr 2019. Erneut gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen. Neben der Parknacht im August gehörten dazu der Frühjahrsputz, der Lauf Power-Green, ein Malwettbewerb und die Schmeißer-Ehrung am 7. September anlässlich des 150. Todestages von Prof. Dr. Friedrich Schmeißer am 13. Dezember. Der Mathematikprofessor hatte einst den Anstoß für die Errichtung des Bürgerparks unter Federführung von Peter Joseph Lenné gegeben und die Eiche auf dem Rosenhügel, die heute seinen Namen trägt, vor der Abholzung bewahrt.

Auch Bürgermeister Claus Junghanns freute sich darüber, dass sich vieles seit 2008, als die Bürgerinitiative gegründet wurde, sichtbar zum Besseren verändert habe. Der Park sei schöner und belebter geworden. Er dankte außerdem den ehrenamtlichen "Müllsammlern", den Sicherheitspartnern der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr Booßen, die in mehreren Einsätzen die Wässerung der jungen Bäume im Lennépark mit absicherten.

Sonja Gudlowski ging ebenfalls auf das Thema Vermüllung ein. 73 Mal hätten Ehrenamtler im Park, in ihrer Freizeit, den achtlos weggeworfenen Müll anderer aufgesammelt. Ein wichtiges Ziel der Aufräumaktionen brachte sie mit einem Lenné-Zitat auf den Punkt. "Was wir davon hoffen, ist die Kraft und die Wirkung des Beispiels", erklärte sie. Das Beispiel solle nach außen ausstrahlen "Hier kann jeder etwas tun, vor der eigenen Haustür, oder im Park oder der Grünfläche nebenan. Achten wir alle ein bisschen mehr darauf, unsere Stadt sauberer und lebenswert zu gestalten!", so die Sprecherin der Initiative.

Im zweiten Teil der Abschlussveranstaltung, die vom Chor "bella musica" musikalisch umrahmt wurde, fand die Auswertung des offenen Malwettbewerbes im Südbereich des Lennéparks statt. Der Wettbewerb war eine Gemeinschaftsaktion der Bürgerinitiative Lennépark und des Malkreises der Volkssolidarität. Insgesamt wurden 18 Bilder von 13 Einreichern abgegeben. Alle Wettbewerbsbeiträge waren zur 10. Kleinen Parknacht ausgestellt, die Besucher durften abstimmen. Am Ende gewann Sabine Anders mit 159 Stimmen. Alle Preise wurden von Aktiven zur Parknacht gesponsert.

Die Vorbereitungen für das 13. Spendenjahr sind unterdessen bereits im vollen Gange. Neben den traditionellen Veranstaltungen plant die Bürgerinitiative im nächsten Sommer unter anderem die Aktion "Lesen unterm Grünen Dach" sowie Erste-Hilfe-Kurse im Freien.