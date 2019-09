Matthias Henke

Neuglobsow Für Dreharbeiten bei Jens-Uwe Lehmann (links) und André Kretzer weilte am Dienstag ein MDR-Team um Norbert Roßbach (rechts) in Neuglobsow. Hintergrund ist, dass bei der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt die einfachblühenden Dahlien, die die Neuglobsower von Züchter Michael Otto übernommen haben, eine wichtige Rolle spielen sollen. Gesendet wird der Beitrag im "MDR Garten" am 6. Oktober. Wiederholt wird er am 12. Oktober.