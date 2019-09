Bei der Führung: Daniela Sahraoui, Campusleiterin in Neuzelle, und Elzbieta Durska, Schulleiterin der Rahn-Schule in Zielona Góra © Foto: Christina Sleziona

Christina Sleziona

Neuzelle (MOZ) Nie wieder Krieg, sondern Frieden" – unter diesem Motto schien der deutsch-polnische Nachbarschaftstreff auf dem Rahn-Education-Campus in Neuzelle gestanden zu haben. Repräsentanten aus dem Landkreis Oder-Spree, Slubice, Sulecin und Krosmed kamen am Dienstag zusammen.

Im Mittelpunkt der deutsch-polnischen Begegnung stand vor allem der Rückblick auf vergangene Feindschaften, die sich nicht wiederholen dürfen, warnte Rolf Lindemann, Landrat des Landkreises Oder-Spree, in seiner Rede.

Historischer Rückblick

So erinnerte er, wie auch die polnischen Landräte Grzegorz Garczynski und Tomasz Jaskula, an den 1. September 1939. An den Tag, an dem die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschierte. "Es ist ein schwieriger Tag, dem wir heute unsere Erinnerung schenken wollen, aber dieses Gedenken ist gerade für unsere polnischen Freunde so unendlich wichtig", betonte der Landrat. Vor diesem Hintergrund müsse es "geradezu als Wunder begriffen werden, dass wir uns unter dem gemeinsamen Dach der Europä­ischen Union begegnen können".

Mithilfe von Förderungen der EU seien bereits viele gemeinsame Projekte in Bewegung gebracht worden. Wie zum Beispiel diverse Straßenbauprojekte, ließ Slubices Landrat Leszek Bajon durchblicken. Auf Nachfrage ergänzte Rolf Lindemann, dass neben wirtschaftlichen Förderungen vor allem der Austausch von Bürgern und Vereinen im Vordergrund stehe.

Beispielhaft für die nachbarschaftliche Zusammenarbeit seien die drei Rahn-Schulen in Neuzelle und Zielona Góra, so waren sich die Anwesenden einig. "In Zeiten der Grenzmauern und des Erstarkens der Idee des Nationalstaates erscheint die Grundidee Europas wieder an Wichtigkeit zu gewinnen", sagte Daniela Sahraoui, Campusleiterin in Neuzelle. "Zur Völkerverständigung können Bildung und Erziehung einen wichtigen Beitrag leisten. Diese Grundidee spiegelt sich auch hier, an unserem Campus wieder."

Von den 570 Schülern der zwei Neuzeller Schulen kommen etwa 100 Schüler aus dem Ausland, erklärt die Schulleiterin. Unter anderem sind diese aus Viet­nam, Korea, China, Russland, Ukraine oder Ägypten. Ein Großteil von ihnen ist jedoch aus Polen. Dass deshalb vor allem die Beziehung zum Nachbarland besonderer Pflege bedarf, ist für Daniela Sahraoui selbstverständlich.

Jedes Jahr würden insgesamt fünf Projekte mit der polnischen Partnerschaftsschule zusammenkommen. Darunter sind vor allem Kunst- und Musikprojekte. Klassenfahrten und Übungen für den Pädagogik-Unterricht werden ebenfalls organisiert. Neue Projekte sind in naher Zukunft jedoch nicht geplant. Daniela Sahraoui möchte die vorhandenen Angebote erst einmal im Lehrplan verankern. Besonders das neue Sprachprogramm müsse intensiviert werden. "Das darf nicht einschlafen", sagte die Schulleiterin.

Schüler bringen sich ein

Ganz als Symbol für ein bereicherndes Miteinander in der Europäischen Union, sangen die Schüler der Neuzeller Schulen während der Veranstaltung mehrsprachige Lieder, darunter auch die europäische Hymne. Anschließend wurden die Gäste zu einem Rundgang über das Stiftsgelände und durch das Zister­zienserkloster eingeladen. Dorothee Schmidt-Breitung führte die rund 40 Besucher durch das Schulgebäude, den Kreuzgang und das Himmlische Theater. Mithilfe eines Dolmetschers erklärte sie einzelne Ausstellungsobjekte der Schüler und historische Hintergründe des alten Gemäuers.

Zum Ausklang des Nachbarschaftstreffs präsentierten die Schüler des Kurses Darstellendes Spiel ihre szenische Lesung "Thema Spurensuche – Wo komme ich her? Was sind die Wurzeln meiner Familie?" bevor es für die polnischen Gäste nach Hause ging.