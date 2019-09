Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Gleich zwei Fraktionen im Stadtparlament machen ernst mit ihren Forderungen aus dem Wahlkampf und wollen eine bessere, finanzielle Ausstattung der Ortsteile durchsetzen. Während die Fraktionsgemeinschaft "Wählergruppe Schorfheide" und "Bürger für Zehdenick" eine Neuberechnung der Zuwendungen für die Stadt Zehdenick und deren Ortsteile fordert, geht der Antrag der AfD-Fraktion noch darüber hinaus. Sie fordert die Bildung von Ortsteilbudgets, eine Art Mini-Bürgerhaushalt für jedes Dorf. Geregelt werden soll das Orteilbudget über eine Satzung, die die AfD gleich ihrem Antrag beigefügt hat. Pro Jahr und Ortsteil sollen 600 Euro Grundbetrag zuzüglich zwölf Euro pro Einwohner gezahlt werden. Verwendungszweck: Förderung der Dorfgemeinschaft durch Feste, kulturelle Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Veranstaltungen der Heimatpflege.

Der Alternativ-Vorschlag der Fraktionsgemeinschaft WS/BfZ sieht hingegen drei unterschiedliche Berechnungsvarianten vor, auf jeden Fall aber soll am Ende mehr Geld fließen. Nämlich statt bisher 36 900 Euro jährlich soll die Stadt bis zu knapp 120 000 Euro locker machen, wobei die Kernstadt prozentual nicht besser gestellt werden soll. Die Stadt Zehdenick ohne ihre Ortsteile erhält bisher 60 Prozent des Budgets für Soziales, Sport und Heimatpflege. Dabei soll es bleiben. Bei einem insgesamt höheren Budget würde aber auch die Kernstadt mehr Geld bekommen.

Bislang zahlt die Kommune für Kultur und Heimatpflege in den Ortsteilen lediglich 14 760 Euro, und zwar pro Einwohner 3,50 Euro. So erhielt Mildenberg rund 2 500 Euro, Vogelsang aber nur 250 Euro. "Die Frage ist zu stellen, wie Gemeinden, die unter 400 Einwohner haben, Veranstaltungen wie Kinderfest, Dorffest, Weihnachtsfeiern und ähnliches finanzieren sollen, um das Dorfleben zu gestalten. Praktisch ist das nicht möglich. Gleichwohl ist es zukünftig noch zwingender notwendig, ein generationsübergreifendes Miteinander zu fördern. Dies sollte das gemeinsame Interesse der Kernstadt und ihrer Ortsteile sein", heißt in dem von Bernd Halle (Schorfheide) unterzeichneten Antrag, über den die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses befinden sollen. In einer Minimalvariante fordert die Fraktionsgemeinschaft einen Sockelbetrag von 500 Euro je Ortsteil zuzüglich fünf Euro je Einwohner, in der Maximalvariante sollen es neben dem Sockelbetrag zehn Euro pro Einwohner sein. In der Optimalvariante wäre der Betrag zugunsten kleinerer Ortsteile höher und es kämen 7,50 Euro pro Einwohner hinzu. Wie die Anträge mit der Forderungen von Kämmerin Verena Rönsch zusammen passen, die die Abgeordneten zu einem sparsameren Umgang mit Geld anhält, ist nicht bekannt.