Juliane Keiner

Brück (MOZ) Seit der Eröffnungsfeier am 4. Mai konnten viele Besucher die Kunst von sieben Künstlern ansehen, bestaunen, darüber diskutieren, kaufen und sich jeden Sonntag bei Kunst & Kuchen mit einem der Ausstellenden unterhalten.

"Warum ist den Kunst in einer Kleinstadt wie Brück wichtig?", fragt die Leiterin der "Alten Brücker Post", Ricarda Müller.

Die Stadtverordneten von Brück tagten am 29. August im Seminar-, Veranstaltungs- und Ausstellungsraum, in dem derzeit die Gemeinschaftsausstellung Kunst-Natur-Umwelt in den vergangenen Monaten zu sehen war. Zu einem späteren Zeitpunkt wollen die Abgeordneten darüber befinden, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Bildungsstätte auch nachhaltig finanziell zu unterstützen.

Es gibt mehr als 35 Gründe warum Kunst wichtig ist in der Gesellschaft, so wie Steffen Peschel diese auflistet. Die Kunstbeauftragte des Umweltbundesamtes, Fotini Mavromati, die bei der Eröffnungsfeier eine beeindruckende Rede hielt, unterstrich die große Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft. Martin Gorhold, Chef der Staatskanzlei, der bereits mehrfach im Kulturhaus in Brück zugegen war, bedankte sich für das bisher Geleistete bei den Akteurinnen.

Kunstausstellungen organisiert Ricarda Müller seit 2002 im Seminar-, Kultur- & Gästehaus "Alte Brücker Post". "Kuratorin nannte mich ein Fotograf, der hier ausstellte. Ich weiß nicht, ob ich mich so benennen sollte und möchte. Fest steht, dass ich es mit Liebe und aus der Überzeugung heraus mache. Es ist gut und schön und bringt den Menschen Freude, schafft Anregungen und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bildungsarbeit", so Müller, die seit 2000 das Haus leitet.

Zu der jetzigen Ausstellung kamen mehrere hundert Besucher und das zeigt, dass es auch in einem kleinen Ort wichtig ist kulturelle Punkte zu setzen und zu erhalten - als Teil der gesellschaftlichen Teilhabe. Ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Bildung.

"Diese Form der Gemeinschaftsausstellung wurde so das erste Mal hier im Haus durchgeführt. Ein neuer Weg mehreren Kunstschaffenden eine Plattform der Präsentation über einen längeren Zeitraum zu bieten." Auch für 2020, dem Jubiläumsjahr der "Alten Brücker Post", ist geplant Künstler in einer Gemeinschaftsausstellung zu präsentieren. Eine Retrospektive der letzten Ausstellungen soll zeigen, wie viele und unterschiedliche Kunstschaffende in den vergangenen 20 Jahren in Brück waren. Von O wie Ostern bis O wie Oktober soll die Ausstellung präsentiert werden, plus sonntäglichem Kunst & Kuchen. "Das Konzept kam gut an", sagte die Besucherin Karla Grundmann, die regelmäßig aus Berlin kommt.

Am kommenden Sonntag, 29. September, endet die Gemeinschaftsausstellung Kunst-Natur-Umwelt mit Kunst & Kuchen von 14.00 bis 17.00 Uhr. Alle Künstler werden anwesend sein.