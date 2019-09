Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Die Umzugswoche im Oktober steht lange fest. Im Inneren der neuen Kita am Weinbergsweg wird Mobiliar zusammengeschraubt. In der vergangenen Woche ist die Sauna eingebaut worden. Und nicht nur die Leiterin der Kneipp-Kita ist stetig am Fortkommen der Arbeiten interessiert. Krippenerzieherin Ina Isert hat in der Mittagspause schnell mal vorbeigeschaut. "Sehr schön, hell, keine Stufen und vor dem Haus keine viel befahrene Straße", sagt sie in freudiger Erwartung des Einzugs.

Im fast fertigen Zugangsbereich kann der Betrachter ein stilisiertes Blatt erkennen. Eingelassene Feldsteine zeigen Stiel und Konturen an. "In die Mitte kommt noch eine dreistämmige Birke", kündigt Anett Schweers von der Bauverwaltung an. Landschaftsarchitektin Johanna Wirth, die für die Gestaltung des Außenteils der kommunalen Kita verantwortlich zeichnet, ergänzt: Auch das Pflanzloch sei vorbereitet, die Wurzelsperre Richtung Pflasterung eingebracht, guter Boden ebenfalls. "Und das Wasser von den höher gelegenen Flächen fließt hierher."

So im Detail durchdacht erweist sich die gesamte Planung für den Außenbereich, um die es am Montag zur Bauberatung geht. Dort stößt zunächst Bernd Scheffler, Chef der diese Pläne umsetzenden Firma Gala-Bau Podelzig, zu den beiden Frauen. Die zeigen sich froh über den jüngsten Akt im Zeitplan Fertigstellung: dem Anschluss des Wasserhahns der Ringleitung über das hügelige, weiträumige Außengelände.

Nun könne der längst fertige Kleinkinderbereich hinter der Kita bewässert werden, zeigt sich die Waldsieversdorfer Landschaftsarchitektin erleichtert. Auf dem kleinen Hang mit den Knüppelstufen neben der schattenspendenden Kiefer mit einer kleinen Sitzgruppe darunter wird dann hoffentlich das Gras bald sprießen. Der Fuchsschwanz, der daneben bereits recht üppig sprießt, ist mit Bedacht angesiedelt. An den langen Blütenständen könnten die Knirpse zupfen und "Suppe kochen", kennt sich Johanna Wirth aus.

Die unterschiedlichen Spiel- und Buddelbereiche sind mit verschiedenen zertifizierten Materialien angefüllt: Fallschutzsand, der rieseln muss, oder Spielsand, der sich zum Kuchenbacken eignet, Feldsteinpflaster als Zuwegung, niedrige Palisaden, Sitzbalken, Mutterboden im Pflanzbereich ... "Ein schickes Ding", urteilt Bauleiter Bernd Scheffler über die Außengestaltung. Er hat mit seinen Kollegen schon größere Plätze gestaltet, verfügt über allerhand Erfahrung, aber jeder Platz sei anders, sagt er, und dieser hier auch ziemlich einmalig.

Oberhalb des Kleinkindbereiches bleibt seiner Truppe noch einiges zu tun. Die an unterschiedlichen Stellen eingebrachten Robinienhölzer ragen mal als gekrümmte Palisaden, mal als trennende, aber durchlässige Barriere aus Sand, Boden oder deckendem Rindenmulch. Dazwischen bewegt sich der Bagger bei seiner Arbeit in einer Staubwolke, denn mit der Trockenheit hat man seit Wochen zu kämpfen.

Die Affenburg mit Rutsche lädt aber schon zum Spielen ein, um die Mulde mit den Balancierbalken wuchert es grün, die Schaukel-Kombination steht und von der Zwergenstadt grüßt ein Spielhüttchen aus dem noch an eine Mondlandschaft erinnernden Teil. Wird alles fertig sein zum Umzug im Oktober? "Wir gehen davon aus", sagt Bauleiter Scheffler, während Johanna Wirth und Anett Schweers nicken.