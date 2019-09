Monika Rassek

Buckow (MOZ) Die Apfelernte fällt in diesem Jahr schlechter aus. Wie hoch die Einbußen sein werden, lässt sich noch nicht sagen, denn noch immer wird Obst angeliefert. Lange Warteschlangen, wie in vergangenen Jahren gibt es nicht. Aber es ist ein stetes Kommen und Gehen auf dem Hof der Mosterei von Peter Skottki in Buckow.

Gerade lässt Heinz Roggartz seine Äpfel vorsichtig auf die Waage kullern. Er kommt aus Trebatsch und hat soeben 100 Kilogramm geliefert. "Ich war schon mal hier, weil ich in diesem Jahr eine gute Ernte habe", sagt Trebatscher. Marita, die Frau von Peter Skottki befördert die gelieferten Äpfel von der Waage in die Auffangschütte und sortiert mit geübtem Auge gleich einige Früchte aus: "Kleine Schadstellen sind kein Problem, aber Obst mit größeren sortieren wir aus."

Klar oder naturtrüb

Von der Schütte befördert ein Band die Früchte in die Wäsche. Nach dem Bad im Trinkwasser rollen die Äpfel in den Schredder und von dort in die Presse. Mittels Luft presst die Maschine den Saft aus den zerkleinerten Früchten. "Nun muss entschieden werden, ob es ein klarer oder naturtrüber Saft wird", erklärt Skottki. Für klaren Saft filtriert er die Flüssigkeit. "Sind alle Arbeitsschritte durchlaufen, füllen wir den Saft in gründlich ausgewaschene Pfandflaschen, verschließen und etikettieren sie. Ein Industrie-Roboter packt die Flaschen wahlweise in Kisten oder legt sie in Gitterboxen.

Familie Skottki verwendet nur Glas-Mehrwegflaschen im Pfandsystem. "Unsere Kunden kennen das von Beginn an und bringen die leeren Flaschen zurück. Das mit den Plastikflaschen, Weichmachern und anderen Bestandteilen, die dann im Saft landen, wollen wir nicht", stellt der Firmenchef klar. "Wir verarbeiten im Auftrag einheimischer Kleingärtner und Obstbauern regionales Obst zu hochwertigen Natursäften und -nektaren." Und noch etwas liegt ihm am Herzen: "Wir setzen keine Aromen, Konservierungsmittel, Stabilisatoren oder Geschmacksverstärker ein."

Ausschließlich im Pfandsystem

Inzwischen sind weitere Fahrzeuge auf den Hof gerollt. Christa Hoffmann aus Herzberg bringt leere Flaschen: "Die lasse ich mit Apfel- und Birnensaft füllen." Lohnverarbeitung ist die preiswerteste Möglichkeit Natursaft und -nektar aus regionalem Obst zu erhalten. Jährlich verarbeiten Marita und Peter Skottki im Betrieb zwischen 16 und 500 Lohntonnen Obst zu Saft oder Nektar. "Die Kunden zahlen nur die Verarbeitung plus Umverpackung in Pfandflaschen und Pfandkästen."

Auch Christian Drechsel aus Bad Saarow liefert 100 Kilogramm Äpfel an. Aus dieser Menge erhält er 83 Flaschen Apfelsaft, die ihn je Flasche 51 Cent plus 15 Cent Flaschenpfand kosten. "Insgesamt ist das aber kein gutes Apfeljahr. Die Ernte fällt deutlich schlechter aus", so der Chef. Seine Frau Marita ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Vor zwei Jahren war es aber noch viel schlechter."

Dennoch kaufen sie in diesem Jahr zusätzliche Äpfel an, um den Bedarf decken zu können. "Es gibt immer gute und nicht so gute Zeiten. Allein die zwei Jahre, die es gedauert hat und die vielen kaputten Flaschen, bis der Roboter diese im Ganzen abgelegt hat. Furchtbar", witzelt Peter Skottki. Jetzt gebe es kleine Löcher im Boden, damit die Paletten immer genau an der selben Stelle stehen.

1984 hat Peter Skottki über einen Schwager vom Verkauf einer Mosterei im Raum gehört, die Hand gehoben und den Zuschlag bekommen. Ein Jahr später wurde der Betrieb in Buckow eröffnet, zunächst noch als Teil der Bäuerlichen Handelsgesellschaft, seit 1990 ist es ein Privatbetrieb, der heute zwei Mitarbeiter beschäftigt. Die Produkte sind unter dem Namen "Buwemo" im Hofladen der Mosterei, Georgshöhe 27 sowie unter anderem im Edeka Lindenberg vertrieben.

Informationen zu Öffnungszeiten, Obstanlieferung und Sonstigem im Internet unter www.mosterei-skottki.de oder Telefon 033675 315