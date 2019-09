Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mit einem Pilotprojekt wollen Linke und Bündnisgrüne ergründen, mit welchen Mitteln sich in den Wohngebieten der Stadt Oranienburg weniger Belästigung durch Verkehrslärm erreichen lässt. In einem Beschlussantrag für die Stadtverordnetenversammlung am kommenden Montag fordern die beiden Fraktionen von der Stadtverwaltung, bis Ende des Jahres ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Eine Mehrheit zeichnet sich dafür bislang aber nicht ab. Im Bau- und im Hauptausschuss fiel der Antrag bislang mehrheitlich durch.

"Das Verkehrs- und Lärmschutzkonzept der Stadt hatte die Wohn- und Siedlungsgebiete bisher nicht berücksichtigt", erklärt der bündnisgrüne Stadtverordnete Jörg Roitsch. Doch in den Siedlungen würden sich Beschwerden über Belästigungen durch Autofahrten häufen. "Die Verkehrsbelastung hat in den vergangenen Jahren insbesondere in der Straße Am Kanal ständig zugenommen", sagt Roitsch, der sich auf amtliche Messungen beruft. Die Sperrung der Dropebrücke an der Saarlandstraße könne nicht ursächlich für die Zunahme des Verkehrs Am Kanal sein. "Die Anlieger haben dort ihre Grundstücke erworben, um sich vor allem mit viel Ruhe im Grünen erholen zu können. Viele Parteien hatten ihnen vor den Wahlen Hilfe und Unterstützung versprochen. Warum erinnert sich niemand mehr daran?" moniert Jörg Roitsch die bisherige Ablehnung in den Ausschüssen.

Widerspruch kam von der AfD

Linke und Grüne wollen weiter ergründen lassen, ob sich mit Einbahnstraßenregelungen, Verkehrsschildern und auch einigen Pollern mehr Ruhe erreichen lässt. Als Pilotgebiet schlagen sie das Thüringer Viertel in Oranienburg-Süd vor. Ein Ansatz, der zumindest bei der SPD auf Sympathien stieß. "Das ist schon mal kein schlechter Aufschlag. Da ist sogar noch Luft nach oben", sagte die inzwischen aus beruflichen und familiären Gründen zurückgetretene SPD-Fraktionschefin Jennifer Collin Anfang vergangener Woche bei ihrem letzten Auftritt als Stadtverordnete im Hauptausschuss. "In der Neustadt zum Beispiel gibt es auch Bedarf. Wir können aber auch ohne Modellprojekt handeln."

Widerspruch kam dagegen von der AfD. "Sie wollen viel Geld ausgeben, um in einer Gegend, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, Poller und Schilder aufzustellen", bezeichnete Fraktionschef Tim Zimmermann den Antrag als sinnlos. "Ich weiß nicht, mit wem Sie Am Kanal gesprochen haben. Die Leute, mit denen ich dort geredet habe, haben nur den Kopf geschüttelt und gefragt: Was soll der Quatsch?" Der AfD-Abgeordnete sprach sich alternativ für Kontrollen Am Kanal und an der Hildburghausener Straße aus. Was das bringen soll, ließ er allerdings offen. Polizei und Ordnungsamt können keinem Autofahrer verbieten, öffentliche Straßen zu nutzen.

Allerdings zeigte sich auch die Stadtverwaltung skeptisch. "Wir registrieren in Süd vor allem Quell- und Zielverkehr. Dort fahren nur wenige fremde Autos", sagte Baudezernent Frank Oltersdorf im Hauptausschuss. Er verwies auf den geplanten Ausbau der Flugpionierstraße im Gewerbegebiet, der Liefer- und Durchgangsverkehr in Süd künftig abfangen werde. Roitsch äußert indes Zweifel, dass die Anbindung die nötige Entlastung bringt. Er fordert, den Verkehr schon jetzt auf die Hauptverkehrsachsen zu zwingen, "auch wenn das mal einen Kilometer mehr zum Kaufland bedeutet". Die Entscheidung über das Ansinnen treffen die Stadtverordneten während ihrer Sitzung am kommenden Montag.