Cottbus (MOZ) Entzündet hatte sich die Debatte, als Matthias Hartmann als Intendant das Wiener Burgtheater 2014 krachend gegen die Wand fuhr. Nicht nur ein einzigartiger Finanzskandal mit schwarzen Kassen und nicht deklarierten Honoraren erhitzte die Gemüter und führte schließlich zum Abgang Hartmanns, sondern auch ein Brandbrief des Ensembles, das dem Intendanten Machtmissbrauch und ein "Klima der Angst" vorwarf. Seitdem steht das klassische Intendantenmodell des deutschsprachigen Stadttheaters in der Kritik: die Vorstellung, dass ein allmächtiger Theaterleiter nach Belieben (und durch ein besonders Vertragsregelwerk mit fast allen Freiheiten ausgestattet) schalten und walten kann: zum Beispiel engagieren und entlassen, wen er mag.

Die Zahl der Gegenmodelle nimmt zu. Mitbestimmung des Ensembles. Leitungskollektive. Doppelspitzen. Nicht nur in Jena bestimmt seit 1991, als Studenten der Berliner Theaterhochschule Ernst Busch dort antraten, ein wechselndes Leitungskollektiv das Programm (aktuell ist es die Rotterdamer Gruppe Wunderbaum). Auch Thomas Ostermeier startete 2000 mit Sasha Waltz an der Schaubühne den Versuch einer Doppelspitze mit Mitbestimmungsmöglichkeiten – nur um vier Jahre später zum alten Modell zurückzukehren. In Bremen gab, in Basel gibt es derzeit ähnliche vielversprechende Versuche. Und als an der Berliner Volksbühne, die schon unter Frank Castorf nicht unbedingt ein Ort der Mitbestimmung war, Chris Dercons Intendanz nach kurzer Zeit am Widerstand von Ensemble und Öffentlichkeit scheiterte, diskutierte die gesamte Theaterrepublik über alternative Berufungsmodelle – der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) etablierte mit René Pollesch gleichwohl wieder einen klassischen Intendanten.

Aktuell ist das Thema nun auch in Cottbus, wo Stefan Märkis Entscheidung, den Vertrag von Schauspieldirektor Jo Fabian nicht zu verlängern, heiß diskutiert wird. Und das an einem Haus, das mit den Protesten gegen den Generalmusikdirektor Evan Christ und dessen Umgang mit dem Ensemble einen geradezu vorbildlichen Diskussions-Prozess über Theater- und Machtstrukturen in Gang gesetzt hatte. Es muss ja nicht gleich die Künstlerrepublik sein, von der Jo Fabian träumt – aber das zuletzt an seinen Aufgaben gewachsene Ensemble hätte man an der Wahl schon gern beteiligt gesehen. Nicht die Entscheidungen, die Märki fällt, sind das primäre Problem – sondern die Struktur, die ihm ermöglichst, solche Entscheidungen allein zu fällen.