Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Immer wieder kommt derzeit die Frage auf, warum mit dem Brückenneubau an der A10 in Vehlefanz nicht gleich der Radweg nach Eichstädt und Vehlefanz gebaut wird. Die Antwort: Der Radweg kommt.

Mit Abschluss der Autobahnarbeiten wird Ende 2020 zuerst der Teilabschnitt von der Eichstädter Chaussee 3 über die Brücke bis Karlsruh fertig sein. Dafür hatte die Gemeinde im Planfeststellungsverfahren zum Autobahnbau gesorgt. "Der neue Radweg ist noch nicht sichtbar, da er außerhalb der neuen Brücke teilweise auf der alten Fahrbahntrasse entsteht", so Bauamtsleiter Dirk Eger. Diese müsse erst zurückgebaut werden.

Direkt im Anschluss geht es weiter. In dem laufenden Flurneuordnungsverfahren (betroffen sind 2 000 Hektar der Gemarkungen Schwante und Vehlefanz) ist ein Wege- und Gewässerplan integriert. Der sieht vor, dass die Teilnehmergesellschaft – die von der Neuordnung betroffenen Grundstückseigentümer – den Lückenschluss nach Vehlefanz und Eichstädt umsetzt. Es gehe dabei um Landschaftsflächen und keine bebauten Bereiche.

"Wir haben so die Chance, Anschlüsse zu bekommen, die das Land nicht auf dem Schirm hat oder auch in 100 Jahren nicht bauen würde", so Dirk Eger. Die Gemeinde ist an dem Projekt beteiligt und übernimmt 25 Prozent der Baukosten. Nach Fertigstellung übernimmt Oberkrämer die Baulast. Bauherr ist nicht die Gemeinde, sondern formell die Teilnehmergesellschaft, die mit EU-Fördermitteln bauen will. "Ende 2021 wird es dann hoffentlich einen durchgehenden Radweg von Eichstädt nach Vehlefanz geben", blickt Eger voraus.