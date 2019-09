Odin Tietsche

Schwante (MOZ) Unbekannte haben in Schwante drei Koi-Karpfen aus einem Gartenteich gestohlen.

Die 65-jährige Besitzerin zeigte den Diebstahl, der sich offenbar bereits in der Nacht zu Sonntag, am Dienstag bei der Polizei an. Die drei Fische waren zwischen 35 und 40 Zentimeter lang und etwa 18 Jahre alt. Sie haben einen Gesamtwert von schätzungsweise 12 000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.