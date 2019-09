Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor am frühen Dienstagabend eine 53-jährige Frau zwischen Schmachtenhagen und Oranienburg die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr mit ihrem Wagen direkt in den Gegenverkehr. "Eine entgegenkommende 31-jährige Frau versuchte noch, dem Fahrzeug auszuweichen, allerdings konnte sie die Kollision nicht mehr verhindern", bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwochmorgen auf telefonische Nachfrage.

Die 53-Jährige kam nach dem Zusammenstoß von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. "Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, die 31-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt", so Feierbach. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, der Schaden beläuft sich auf knapp 15 000 Euro. Die Straße zwischen Schmachtenhagen und Oranienburg musste an der Unfallstelle vorübergehend halbseitig gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.