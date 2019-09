Gabriele Herrmann

Brandenburg Zum 100-jährigen Bestehen wollten die Volkshochschulen mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit sorgen. Bundesweit fand die erste Lange Nacht der Volkshochschulen statt.

"Sie sind Orte des Lernens, der Bildung, aber auch der Begegnung. Mit ihren Angeboten eröffnen sie der breiten Bevölkerung Zugänge zum lebensbegleitendem Lernen und leisten so einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Bildung und zur Chancengerechtigkeit", betonte der Beigeordnete Dr. Wolfgang Erlebach zur Eröffnung der Brandenburger VHS-Nacht. Mit der Weimarer Verfassung ist 1919 das Recht auf Bildung festgeschrieben worden. Volkshochschulen erklärte man zum Staatsziel. Anfang Oktober 1919 nahm auch die Schule in Brandenburg ihre Arbeit auf. Anfänglich mit wenig Erfolg. Erst ein Aufruf in der Zeitung sorgte für einen starken Zulauf. Das erste Semester begann etwas verspätet mit 30 Vorlesungen. Ähnlich wie ein Mensch, der 100 Jahre alt wird, hat sich die VHS auch immer neuen Situationen und Herausforderungen stellen müssen. "Ein erfülltes Leben reich an Fakten und Erinnerungen geführt", sagte der VHS- Leiter Matthias Wessel. In groben Zügen schilderte er die Geschichte der VHS. Nach der Gründung funktionierte die Bildungseinrichtung zu einem Ort der breit gefächerten Allgemeinbildung. Während des Nationalsozialismus wurde die VHS zur Volksbildungsstätte, deren Programm sich eher als Schulungsprogramm der NSDAP las. Im April 1946 als "Akademie für jedermann" wiedereröffnet und 1947 erneut in "Volkshochschule" umbenannt, erfolgte ab Mitte der 50er Jahre eine Profilierung hin zur "Abendschule der Werktätigen". Neben der Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen oder sich kulturell zu bilden, wurde auch die Fremdsprachenausbildung zu einem wichtigen Bestandteil des VHS-Programms. Mit der Wiedervereinigung kamen neue Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Durch das Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg wurde die Arbeit der VHS 1993 kommunale Pflichtaufgabe. "Bewährtes ist geblieben, viel Neues ist hinzugekommen. Der Englischkurs für Anfänger aus dem Jahre 1921 ist heute immer noch der Anfängerkurs. Die Kräuterwanderung die wir heute noch im Programm finden gab es schon zu Gründerzeiten", so Matthias Wessel. Wissen ist durch das Internet mittlerweile umfassend und frei verfügbar, und doch ist das Interesse an analoger Weiterbildung in Volkshochschulkursen ungebrochen hoch. "Viele haben festgestellt, dass die Anonymität und Virtualität des "world wide web" nicht die gleiche Bildungschance bietet. Die VHS ist absolut zeitgemäß", ist sich der VHS Leiter sicher. Workshop Dänisch, Aquarelle auf die Schnelle, Line Dance, VHS-Fotoklub oder Chinesische Kalligrafie. Mit über 230 Kursen und Veranstaltungen im Angebot dürfte in diesem Herbstsemester wieder für jeden etwas dabei sein. Betreut und unterrichtet werden die Kursteilnehmer an der Volkshochschule Brandenburg von 120 freien Dozenten. Mehr Informationen und Anmeldungen zu den Kursen unter www.vhs-brandenburg.de