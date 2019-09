Odin Tietsche

Mühlenbeck (MOZ) Ein Paketbote, der kurzzeitig in einer Einfahrt hielt, ist am Dienstagnachmittag von einem Anwohner aus Mühlenbeck beschimpft und rassistisch beleidigt worden.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch auf Nachfrage bestätigte, hatte der 19-jährige Paketbote kurzzeitig in einer Hofeinfahrt in der Liebenwalder Straße angehalten, um Pakete auszuliefern. Dem 49-jährigen Anwohner, in dessen Einfahrt der Paketbote stand, passte dies gar nicht. Er beschimpfte den 19-Jährigen wüst und beleidigte ihn mit rassistischen Äußerungen. Da der Paketbote anschließend zurückpöbelte, schaltete sich ein 68-jähriger Gast des 49-Jährigen ein und beschimpfte den Paketboten ebenfalls. Es kam zu einer Rangelei. Die Polizei musste schließlich schlichten.

"Während der Anzeigenaufnahme wurde der 68-jährige Gast dann gegenüber den Beamten beleidigend und bedrohte diese", so Feierbach. So mussten die Polizisten am Ende gleich mehrere Anzeigen aufnehmen.