Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) "Hier stand das Haus, in dem der bedeutende Historienmaler Anton von Werner wohnte. Geb. am 9. Mai 1843 in Frankfurt (Oder), gest. am 4. Januar 1915 in Berlin". Das steht auf der Plakette, die jetzt wieder am Haus in der Forststraße 3 hängt. Anlässlich des 150. Geburtstages des Malers war dort 1993 die erste Gedenktafel enthüllt worden, erinnert sich der Frankfurter Roland Totzauer. Dann sei die Plakette jahrelang verschwunden gewesen, bis Totzauer 2018 die Stadt um eine neue bat. Nun hängt diese wieder am Verbuendungshaus fforst.