Brandenburg (MOZ) Teppiche, Reifen, einen Mixer, alte Regenschirme, Gießkannen, viele Eimer, Steckdosen, unendlich viele Flaschen und Glas... das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was die 16 Schülerinnen und Schüler der Otto-Tschirch-Oberschule am Dienstag aus dem Stadtforst in Hohenstücken gesammelt haben. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ines Rabes, sie leitet den Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften, waren sie vier Stunden lang unterwegs, um im Wald für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. "Das habe ich mit vorherigen Kursen auch schon öfter gemacht. Der Stadtförster Thomas Meier hat und die Säcke gebracht und sorgt im Anschluss an unsere Sammelaktion für den Abtransport des Mülls vom Waldrand", erklärt Ines Rabes und freut sich über das Engagement ihrer elf- bis 13-jährigen Schützling. "Sie haben sich mit Feuereifer ans Werk gemacht. Zur Halbzeit hatten wir schon sechs volle Säcke und jede Menge große Müllstücke. Ich hoffe, das unsere Aktion den Schülern in Erinnerung bleibt und sie auch weiterhin mit offenen Augen durch den Wald gehen und andere ermahnen, die Müll in den Wald werfen." Dass das auch unter Erwachsenen nach wie vor eine weit verbreitete Unart ist zeigt sich nicht nur an den Fundstücken selbst, sondern auch daran, dass der Müll nicht immer verteilt im Wald verteilt von den Schülern gefunden wurde, sondern regelrecht Stellen ausgehoben werden konnten, die der illegalen Müllablagerung dienten.