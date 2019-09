Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Laut Polizeidirektion West und Staatsanwaltschaft Potsdam informieren wurde die PolizeiDienstagabend von der Rettungsleitstelle informiert, dass ein Brandenburger in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch einen bislang Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden war. Der 23-Jährige wurde noch in der Nacht operiert. Der Tatverdächtige war geflüchtet und konnte trotzeingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeinicht mehr festgestellt werden.Die Ermittlungen zu ihm und den Hintergründen, die am heutigen Tage weiter andauern, hat bereits in der Nacht die Mordkommission der Polizeidirektion West übernommen.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer hat am Dienstagabend im Bereich der Neuendorfer Straße Beobachtungen gemacht, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Insbesondere fragt die Kripo, ob Zeugen zu der relevanten Zeit, in der Neuendorfer Straße, eine dunkel gekleidete Person mit Basecap gesehen haben, die augenscheinlich flüchtete oder sich sonst auffällig verhielt?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 oder jede andere Dienststelle entgegen.