Frankfurt (Oder) In Frankfurt haben Unbekannte am Mittwoch einen gestohlenen VW Golf in der Oder versenkt.

Zeugen sahen das Fahrzeug am frühen Mittwochmorgen gegen 5:25 Uhr an einem Bootsanleger in der Uferstraße aus dem Wasser ragen und alarmierten die Polizei. Der vorgefundene Golf wurde nach Informationen der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in der Nacht zum Dienstag von der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Berliner Straße gestohlen. Die montierten Kennzeichen werden in Beeskow vermisst. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst aus dem Wasser geborgen.