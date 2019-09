MOZ

Hönow Zwei Personen wurden am Dienstagabend bei einem Unfall in der Gartenstraße/Ecke Hoppegartener Straße verletzt und mussten zur ärztlichen Versorgung in Berliner Krankenhäuser eingeliefert werden. Aufgrund eines Vorfahrtsfehlers stießen ein Passat und ein Ford C-Max zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Die Hoppegartener Straße wurde zur Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.