Sandra Euent

Dallgow-Döberitz Nur wenige Autominuten vom Dallgower Bahnhof entfernt, mitten in der Landschaft zwischen Rohrbeck, Finkenkrug und Dyrotz-Luch liegt eine Streuobstwiese, die in den Jahren 2000 und 2001 von der Deutschen Bahn als Ausgleichsfläche zum Ausbau der Bahnlinie Berlin-Hannover angelegt wurde. Nach der Abnahme 2004 geriet die insgesamt 10,5 Hektar große Fläche in Vergessenheit. Doch seit 2015 arbeiten die Deutsche Bahn und der NABU Osthavelland gemeinsam daran, dieses ökologisch wertvolle Gelände zu reaktivieren und optimieren. So wurden unter anderem neue Bäume gepflanzt und eine Beweidung mit Schafen organisiert.