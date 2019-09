Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Emotionale Einwürfe trafen auf informative Fakten - Frank Schmidt vom brandenburgischen Landesbetrieb Straßenwesen und Matthias Mitschke von der Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH informierten in einer Veranstaltung am Dienstag über die Planung der Ortsumgehung um Premnitz und stellten sich den Fragen der rund 100 anwesenden Bürger. Vorab: Die Straße wird kommen.

"Die Ortsumfahrung Premnitz ist Bestandteil der Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Anbindung der Wirtschaftsregion Westbrandenburg an die A2 beitragen sollen. Sie ist mit dem Fernstraßenausbaugesetz durch den Bundestag beschlossen. Die Frage ist nicht, ob die Straße kommt, sondern nur das wie", eröffnete Frank Schmidt, Dezernatsleiter der Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen, die Infoveranstaltung. Zur verbesserten Anbindung nach Süden gehört auch der abschnittsweise Ausbau der bestehenden B102 auf drei Streifen zwischen Döberitz und A2. Ein Teilstück konnte dazu vor wenigen Wochen zwischen Schmerzke und A2-Anschlussstelle Brandenburg freigegeben werden. Dreistreifig werden Abschnitte zwischen Gapel und der Kreisgrenze zu Potsdam-Mittelmark sowie zwischen dem Kreisel in Fohrde und Butterlake gestaltet. Auch die Durchfahrt durch Brandenburg/Havel soll ertüchtigt werden. Bis 2027 soll der Ausbau der B102 erfolgt sein.

Stärker ins Detail ging Planungsingenieur Matthias Mitschek in seinen Ausführungen zum Vorhaben der Ortsumgehung um Premnitz. Die Straßenführung zwischen Gapel und Döberitz wird demnach verändert. Hier wird die neue B102 in einem Bogen in Richtung Bahnbrücke weggeführt. Ein erster Knotenpunkt ermöglicht die Verbindung ins Dorf Döberitz und weiterführend nach Premnitz. Hinter der bereits bestehenden Brücke über der Regionalbahnlinie 51 wird ein zweiter Knotenpunkt eingerichtet. Einerseits kommen Döberitzer über diesen zu ihren Häusern in die Siedlung, andererseits gelangen Arbeitnehmer und Lastwagen in den Industriepark Premnitz (IPP).

Bestätigt hat Mitschek ebenfalls den Knotenpunkt bei Heidefeld. Eine Stichstraße verbindet An den Flugzeughallen mit der Umgehungsstrecke. Dagegen wird es keine weitere Abfahrtmöglichkeit im Bereich der Südsiedlung Rathenow geben, ehe die neue Bundesstraße auf die Umgehung der B188 in Rathenow trifft. An den Knotenpunkten soll der Verkehr mit Ampeln geregelt werden.

Rund 42 Millionen Euro kostet allein die Umgehungsstraße um Premnitz bis Rathenow. Neun Brückenbauwerke sind dabei inbegriffen; fünf entstehen im Zuge der neuen B102, vier werden angelegt, um heute bestehende Anbindungen zu Siedlungsteilen, Nutzflächen und Erholungsräumen weiter zu gewährleisten. Lärmschutzwände und Maßnahmen für den Grundwasserschutz sind dabei bereits eingerechnet. Zudem ist die Trasse nicht geradlinig geplant.

Am Mögeliner Luch soll die Straße in einem etwas größeren Abstand größtenteils vorbei führen und näher an die Bebauung rücken. An der schmalsten Stelle des Gebietes soll die neue Straße das Naturschutzgebiet auf der Trasse der 110KV-Stromleitung schneiden. "Die Straße beeinträchtigt den Lebensraum von Tieren, das wird berücksichtigt", räumte Mitschek auf eine Anfrage aus der Bürgerschaft ein. Der Mögeliner Bürger wandte ein, was mit Schwarzstorch, Fischadler und Kranich geschehe, werde die Straße gebaut und auch genutzt.

Als "Unding" wurde das Vorhaben von einem anderen Bürger bezeichnet. Dieser führte an, dass in Zeiten von Klimaschutzdiskussionen die Bahnanbindung und Möglichkeiten von Transporten auf der Schiene in den IPP und überörtlich zu kurz kommen. Er kritisierte zudem, dass Mögelin vom Wald abgeschnitten werde und die Königsheide gar zerschnitten wird. "Die Schiene sollte ausgebaut werden", forderte er. Befürworter des Neubaus haben vor allem Sicherheitsaspekte und die Lärmbelästigung im Blick. "Zwischen 15.00 und 17.00 Uhr ist die Straße heute so dicht befahren, dass wir kaum von unseren Grundstücken runter kommen. Es sind schon viele Unfälle passiert", merkte ein Anwohner der B102 an. Eine Reaktion darauf folgte prompt: "Man kann auf der Straße heute schon Karten spielen", erwiderte eine Bürgerin. Das Verkehrsaufkommen würde einen derartigen Neubau nicht rechtfertigen, zeigte sie sich sicher und mahnte an, dass Einzelhändler und Unternehmen in der Innenstadt Einbußen hinnehmen müssten, wenn der Verkehr um Premnitz herum geführt wird.

Doch sei, wie Mitschek und Schmidt ausführten, der volkswirtschaftliche Nutzen durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung erbracht worden. Daher habe das Vorhaben Vorrang-Status. Jetzt, so sagte der Planungsingenieur, würden mehr als 10.000 Fahrzeuge in 24 Stunden zwischen Rathenow und Premnitz unterwegs sein. Im Jahr 2025 sollen es 10.000 Kfz und 900 Fahrzeuge des sogenannten Schwerlastverkehrs in 24 Stunden sein.

Gerd Haberstroh erinnerte an Diskussionen zur Erweiterung der Recycling-Anlage der EEW im Industriepark. "Damals ging es um zwei Themen - Gerüche und Verkehr. Die Fahrzeuge belasten die Menschen", so der Kommunalpolitiker. Auch bei der Vorstellung eines neuen Investors für Flächen der ehemaligen Viskose seien wieder die beiden Punkte, Gerüche und Verkehr, mitdiskutiert worden. "Die Pkw-Fahrer werden nicht anders fahren, aber die Lkw müssen raus", stellte Haberstroh seinen Standpunkt dar.

Als Standortmanager des Industriparks, aber auch als ehemaliger Bürgermeister der Stadt, kennt sich Roy Wallenta gut aus in der Materie. Was die geplanten Maßnahmen zur besseren Anbindung der Region an die Autobahn angeht, sagte er: "Alle Anstrengungen liefen darauf hinaus, die wirtschaftliche Basis in Premnitz zu erhalten und auszubauen. Der ausdrückliche Wunsch der Unternehmen sieht eine Verbesserung der Verkehrsanbindung vor, damit sie wirtschaftlich agieren können." Er verwies ferner auf konkrete Neuansiedlungen und Investitionen.

Bei allen Argumenten für und wider das Vorhaben kam auch folgender Hinweis aus der Bürgerschaft: "Nutzt die vier Wochen, sagt eure Meinung zur Ortsumgehung, wenn die Unterlagen in Premnitz ausliegen!" Im Moment sei das Planfeststellungsverfahren kurz vor seinem Abschluss. "Wahrscheinlich", so Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen, "werden die Unterlagen ab Dezember in Premnitz zur Einsichtnahme ausliegen."

In dieser Zeit können Einwendungen zum Projekt schriftlich abgegeben werden. Bei einem Erörterungstermin 2020 in der Oberschule, stehen die Stellungnahmen im Mittelpunkt. Danach werde es zwei Jahre dauern, so Schmidt weiter, ehe ein Beschluss gefasst wird. "Wird gegen diesen nicht geklagt, wird er rechtskräftig und der Bau könnte 2022 beginnen."

Die Strecke werde dann in Abschnitten in einer Zeit von fünf Jahren gebaut. Im ersten Bauabschnitt würde die Strecke von Rathenow bis Heidefeld entstehen. Der größte Teil der Strecke über 9,86 Kilometer wird mit einer Spur je Richtung gebaut. Zwei Abschnitte, insgesamt rund 3 Kilometer, werden zudem dreistreifig gestaltet, so dass in jeweils eine Richtung zwei Streifen zur Verfügung stehen.

Auf den Hinweis zum Schwerlastverkehr, der über Milow in die Stadt kommt, konnte in der Veranstaltung nichts gesagt werden. Aber über entstehende Kosten für die Stadt Premnitz. Die Kosten für die Umgehung trägt komplett der Bund. Besteht die neue Straße, wird die alte Bundesstraße zwischen Döberitz und Rathenow umgewidmet in eine Kreis- und Gemeindestraße. Kosten zur Instandsetzung, die sicher erst Jahre nach der Übergabe entstehen, wird auch die Stadt Premnitz tragen müssen.