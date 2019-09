Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Enttäuschung der rund 40 Betroffenen am Ketziner Brückenkopf ist groß. Nach der Umwidmung der Gewässer Ziegeleikanal (Scheidgraben), Schleiloch und der Kanäle am Pappelhain und an der Schumacherstraße zu Landesgewässern im April dieses Jahres ist dort "Schifffahrt", wie das Befahren mit Motorbooten offiziell heißt, möglich. In einem zweiten Schritt bemüht sich die Stadt, gemeinsam mit den Anliegern Lösungen zu finden, die auch auf den Gewässer zwischen dem Hecht- und Ukeleiweg und zwischen dem Schlei- und dem Plötzenweg (Löcher Hund J genannt), die Befahrung mit Motorbooten ermöglichen. Also den Zustand zu erreichen, wie er dort seit rund 100 Jahre ohne erkennbare Schäden für die Natur bestand.

Das erfordert, auch diese Gewässer durch das Umweltministerium in Landesgewässer umzuwidmen. In der nun vorliegenden Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beim Landkreis wird das abgelehnt. Wie am Montag im Bauausschuss der Stadt informiert wurde, heißt es in der Stellungnahme, "dass einer vollständigen Schiffbarkeit für keine der beiden Flächen zugestimmt wird, jeweils teilweise mit Auflagen". Zu den Auflagen würden unter anderem der Rückbau der Stege und die Errichtung von jeweils einer Sammelsteganlage im Zufahrtsbereich des Scheidgrabens gehören. Die Begründung bezieht sich auf mehrere Belange des Naturschutzes.

Ein Fachguthaben Naturschutz, das der Behörde gleichfalls übergeben wurde und der Redaktion vorliegt, kommt zu einer völlig anderen Einschätzung. So heißt es im Fazit der Untersuchungen unter anderem, dass "die Wirkfaktoren einer Motorbootsnutzung mit den administrativ einzuhaltenden Vorgaben (Anmerk. d. Red: z.B. Bootsgrößen) nicht geeignet sind, den Bestand an Lebensräumen sowie wildlebenden Tier- und Pflanzenarten erheblich zu schädigen…". Laut Fachgutachten ständen der motorisierten Bootsnutzung "…in den Löchern H und J keine naturschutzfachlichen Belange entgegen."

Äußerst verwunderlich und unverständlich ist für Thomas Wikowski, Betroffener und langjähriger Vorsitzender einer entsprechenden Bürgerinitiative, wie die UNB zu einer dem Fachgutachten Naturschutz entgegenstehenden Einschätzung kommen kann. "Der Landkreis Havelland legt uns erneut Steine in den Weg und verkompliziert den Sachverhalt" sagte er.

Wie aus der Verwaltung verlautete, wäre die Erfüllung der oben genannten Auflagen mittelfristig, also in den nächsten zwei Jahren, nicht realisierbar. Die Verwaltung ist bis auf Weiteres mit den Aufgaben befasst, die sich aus der bereits erfolgten Umwidmung zu Landesgewässern ergeben. Das sind unter anderem die Verkehrssicherung auf den oben genannten Gewässern und die teilweise Ufererneuerung im Scheidgraben. Außerdem steht die Finanzierbarkeit im Raum.

Wie Witkowski informierte, habe er sich mit einer Petition um Hilfe an die Landesregierung gewandt. Bürgermeister Bernd Lück erklärte, diese Initiative zu unterstützen und nach Aufforderung eine Stellungnahme zuzuarbeiten. Im Fachausschuss wurde mehrfach das Unverständnis über die Stellungnahme der UNB erklärt.