Wiebke Wollek

Velten Einen Monat lang sollen die Bauarbeiten in der Veltener Rosa-Luxemburg-Straße dauern, die am Mittwoch begonnen haben. Noch bis zum 28. Oktober wird der Abschnitt zwischen Breiter Straße und Bahnstraße halbseitig gesperrt. Der Grund dafür ist die Erneuerung von Schmutzwasser-Hausanschlüssen an mehreren Gebäuden. Die Baustelle befindet sich derzeit auf Höhe des Penny-Marktes. Der Schmutzwasserkanal verläuft direkt unter der Straße. Die Rosa-Luxemburg-Straße wird damit mehrere Wochen zur Einbahnstraße und ist nur noch in Richtung Marwitz befahrbar. Wer von dort in Richtung Innenstadt will, muss die ausgeschilderte Umleitung über die Bahn- und die Poststraße nutzen.