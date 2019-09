MOZ

Wittstock (MOZ) Bis heute beeindruckt die Stadtmauer der fast 800-jährigen Rosenstadt Wittstock/Dosse Besucher aus nah und fern. Jahrhundertelang galt der historische Ringwall, der die Altstadt vollständig umschließt, als unbesiegbar. Noch bis einschließlich 6. Oktober wird die frühere Bischofsstadt von der Brandenburger Landesgartenschau erobert. Die Stadtmauer bietet dabei eine einzigartige Kulisse für das große Gartenfest, das täglich von 9 bis 19 Uhr mit schönen Aussichten und außergewöhnlichem Programm für die ganze Familie aufwartet.

Über 300.000 Besucher zählt die sechste Brandenburger Landesgartenschau bereits. Zentraler Veranstaltungsplatz der Landesgartenschau ist der Amtshof am Fuße der Alten Bischofsburg. Der wuchtige Burgturm aus dem 13. Jahrhundert beherbergt die Kreismuseen Alte Bischofsburg mit dem Museum des Dreißigjährigen Krieges. "Der Besuch der Ausstellungen ist im Eintrittspreis der Landesgartenschau inbegriffen und sehr lohnenswert. Ein paar Schritte weiter lädt die Altstadt mit zahlreichen Rosen am Wegesrand zum Spaziergang ein. Mit dem Tagesticket ist der Wiedereintritt auf das Gartenschaugelände am selben Tag problemlos möglich", empfiehlt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Dank des kombinierten Rundwegs lassen sich das Programm der Landesgartenschau und der historische Stadtkern ganz bequem zu Fuß erkunden. Der über 70 Meter hohe Turm der St. Marien-Kirche bietet darüber hinaus eine grandiose Aussicht in die Prignitzer Landschaft.

Noch bis zum 6. Oktober locken eindrucksvolle Garten- und Parklandschaften zur Landesgartenschau nach Wittstock/Dosse. Bis dahin gibt es unter anderem noch zwei Hallenschauen im historischen Güterboden im Friedrich-Ebert-Park zu sehen: Bis 19. September stehen "Dahlien und andere Vielreiser" auf dem Programm und vom 20. September bis 6. Oktober bietet das Thema "Ausklingen einer feurigbunten Jahreszeit" ein gebührendes Finale mit Erntedank und Körben voll reifer, geschmackvoller Früchte sowie herbstlichen Blütenkreationen.

Bis zum Ende des Gartenfestes finden täglich ab 13 Uhr öffentliche Geländeführungen statt, Treffpunkt ist jeweils am Besucherzentrum im Park am Bleichwall (Kosten: vier Euro pro Person ab 14 Jahren).

Auch ein weiterer Veranstaltungshöhepunkt steht noch bevor: Am 21. September bietet eine spektakuläre Licht- und Lasershow mit fantastischer Musik und Kleinkunst ab 18.30 Uhr im Park am Bleichwall ein wahres "Erlebnis für die Sinne".

Mehr unter https://laga.wittstock.de/laga2019.html