MOZ

Frankfurt (Oder) Mit dem Fahrrad Brandenburgs Landschaften und 31 Städte mit historischem Stadtkern erkunden: Das ist die Idee hinter den sechs "Radrouten Historische Stadtkerne", die durch alle Reiseregionen der Mark führen. Jetzt sind zu diesen Routen gleichzeitig sechs neue Reiseführer erschienen, herausgegeben vom Verlag terra press in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg.

Die jeweils 70-seitigen Booklets beschreiben je eine der zwischen 291 und 393 Kilometer langen Routen und was es an der Strecke zu sehen gibt, aufgeteilt in fünf bis sieben Tagesetappen. Start und Ziel der Etappen sind jeweils mit der Bahn von Berlin aus erreichbar – so kann jeder wählen, ob er einen oder mehrere Tage oder gleich eine Woche auf Erkundungstour fährt.

Jedes Booklet lässt den Leser eintauchen in die Regionen, die an der jeweiligen Route liegen, in ihre Geschichte, ihre Besonderheiten, die großen und kleinen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand, prägende Persönlichkeiten, Sagen und Anekdoten. Jede der sechs Radrouten wird mit einem Themenschwerpunkt vorgestellt – mal sind es "Kronprinzen, Kurfürsten und Kurbäder", mal "Fontanes Zauberschloss und der Traum vom Fliegen" oder "Mönche, Macht und Meinungsstreit".

Übersichtliche touristische Etappen- und Stadtkarten verorten von der Redaktion empfohlene Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten, Badeseen und Museen, Schlösser und Burgen, Klöster und Dorfkirchen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Radreiseführer sind gedacht als Einstieg für eigene Entdeckungen gerade auch jener märkischen Ecken, die nicht am Stadtrand von Berlin liegen. Die Karten sind keine detaillierten Straßenkarten, sondern geben einen Überblick, was es alles am Wegesrand zu sehen gibt. Markiert sind auch E-Bike-Ladestellen als Anlaufstelle für alle, die mit Elektro-Unterstützung radeln.

Die Booklets haben ein handliches Format 12,5 mal 19,5 Zentimeter mit Ringbindung, passend für den Transport in der Radtasche. Im Serviceteil sind Adressen von Tourist-Informationen, Fahrradverleihern und -werkstätten sowie E-Bike-Ladestellen angegeben.

Die einzelnen Etappen sind ergänzt mit QR-Codes, die zu inhaltlich passenden Stadtrundgängen und Radtouren in der kostenfreien App DB Ausflug von DB Regio Nordost führen.

Die Booklets zu allen sechs Routen gibt es für 10 Euro pro Exemplar im Buchhandel sowie direkt beim Verlag terra press GmbH unter: terra-press.de/shop.

Die neuen Reiseführer zu den Radrouten Historische Stadtkerne im Überblick:

335 km von Henningsdorf über Neuruppin, Rheinsberg, Templin bis an den Rand des Oderbruchs

Die Route umrundet auf 316 Kilometern Fontanes Geburtsstadt Neuruppin, führt u.a. nach Rheinsberg, Neustadt und Ribbeck

Die Tour startet in Neuruppin und führt auf 291 Kilometern nach Wittstock/Dosse, Heiligengrabe, zur Burg Lenzen im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe und durch einst bedeutenden Handelsstädte wie Perleberg, Havelberg und Wusterhausen/Dosse

Die Route beginnt in Potsdam und führt auf 300 Kilometern durch Brandenburg an der Havel, entlang der Havelseen, zum Schloss Wiesenburg sowie den Burgen Ziesar, Rabenstein und Eisenhardt

Von Jüterbog führt die Strecke in sechs Etappen auf 301 Kilometer über die Flaeming-Skate nach Dahme/Mark, zu den ehemaligen Klöstern von Luckau und Doberlug-Kirchhain und nach Mühlberg, wo Kaiser Karl seine Truppen in die Schlacht führte

Die 393 Kilometer lange Tour – auf sieben Etappen aufgeteilt – verläuft durch den Spreewald, das Elbe-Elster-Land und das Seenland Oder-Spree - zwischen urwüchsigen Naturszenarien wie dem Spreewald und Landschaften, die stark durch den Eingriff des Menschen geprägt sind

(tmb/db)