Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Ein Kollege der Polizeiinspektion beobachtete am Abend in seiner Freizeit zwei Personen auf dem Marienberg beim Sprayen. Ein Jugendlicher und ein Heranwachsender beschmierten dabei mit blauer Farbe die Mauer der Freilichtbühne mit undefinierbaren Zeichen. Bis zum Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung gelang es dem Zeugen, die beiden Täter am Ort festzuhalten. Es erfolgte die Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung sowie die Sicherstellung der mitgeführten Spraydosen.