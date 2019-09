Marco Winkler

Eichstädt (MOZ) Mit einem "klitzekleinen Sektempfang, Worten und Blumen", wie sich Matthias Holland ausdrückt, wurde am Dienstag das 100..Mitglied des Förderkreises der Kultur- und Kinderkirche (Kuki) Eichstädt begrüßt. Holland ist der Vorsitzende, Steffi Siebenhaar ist die Neue.

"Mein Sohn spielt in der Kirche Schlagzeug", erklärt die Hennigsdorferin ihren Bezug zu Eichstädt. Seit Oktober 2018 lernt die 48-Jährige selbst in einer der Musikgruppen das Spielen der Querflöte. Die Gruppen (Schlagzeug, Saxophon, Flöte, Gitarre) treffen sich im Raum auf der Empore der Kirche. "Dass es einen Förderverein gibt, war mir gar nicht so bewusst", gibt sie zu. Als sie angesprochen wurde, Mitglied zu werden, zögerte sie nicht lange. "Ich unterstütze gerne", sagt sie. Helfen will sie vor allem bei Events, wie dem Sommerfest.

Mittlerweile gibt es im Förderkreis schon 102 Mitglieder, wie Matthias Holland informiert. Die meiste kommen aus Oberkrämer und der näheren Umgebung. "Wir haben viele langjährige Mitglieder bei. Um die 40 sind sogar schon seit der Gründung im Jahr 2006 mit dabei." Und der Strom am Interessierten reißt nicht ab: In den vergangenen zwei Jahren kamen rund 30 hinzu. "Wir haben noch einmal die Werbetrommel gerührt, sind direkt auf die Leute zugegangen. Da haben wir ein sehr positives Echo erfahren."

Der Förderkreis füllt die Kirche, in der nach wie vor auch Gottesdienste gehalten werden, mit Leben. Mit Musik, Theater, Lesungen und Vorträgen – eine bunte Mischung kultureller Veranstaltungen. "Man kann die Kirche aber auch für Veranstaltungen mieten", so Holland. Gerade zu Geburtstags- und Hochzeitsfeiern werde das Angebot gut angekommen.