Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Unter dem Motto "Ein Tag für die gesamte Familie" findet am 28. September 2019 von 11.00 bis 19.00 Uhr das diesjährige Herbstfest im Slawendorf Brandenburg an der Havel statt. Zahlreiche Händler, Akteure und Tiere sind bereit, um Groß und Klein mit ihren Produkten und Darbietungen zu begeistern – unter anderem mit Bogenschießen, Kinderritterturnier, Waffenschau, Kerzenziehen, Schmieden, Korbmachen, Puppenbühne, Weben, Töpfern und Spinnen... Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Der Haupteingang zum Slawendorf ist über den P & R-Parkplatz (Neuendorfer Straße) oder den Humboldthain erreichbar. Ein Nebeneingang befindet sich am Salzhofufer. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3/erm. 2 Euro. Für Kinder unter "Schwertmaß" ist der Eintritt frei.