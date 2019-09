Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Die Polizei geht im Fall der tödlichen Explosion auf der Brücke in der Beeskower Straße in Eisenhüttenstadt weiterhin von einem Unfall aus. Am 7. September war dort kurz nach 3 Uhr ein 39-jähriger Eisenhüttenstädter gestorben. Zu der Detonation war es sehr nah am Körper gekommen – darauf lassen die Verletzungen schließen. Noch immer gibt es keine Angaben zu den verwendeten Sprengmaterialien. "Die Ermittlungsergebnisse sind Bestandteile des noch laufenden Ermittlungsverfahrens und können erst nach dessen Abschluss und mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden", teilt die Pressestelle der Polizeidirektion mit. Kurz nach dem Auffinden des Mannes war das Haus in einem Eisenhüttenstädter Ortsteil durchsucht worden, in dem er gelebt hat.