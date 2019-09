MOZ

Eisenhüttenstadt Ziemlich fette Beute haben Diebe in Eisenhüttenstadt gemacht. Unter anderem verschwanden Tauchzubehör und verschiedene Werkzeuge. Am Dienstag waren bei der Polizei zwei Einbruchsdiebstähle angezeigt worden. Ein Tatort befand sich in der Eichendorffstraße im I. Wohnkomplex. Dort hatten Unbekannte einen Keller in einem Wohnblock aufgebrochen. Aus diesem stahlen sie Angelzeug und Tauchzubehör. Der Schaden wird mit ungefähr 2500 Euro beziffert. Der zweite Diebstahl ereignete sich in einem Garagenkomplex in der Beeskower Straße. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage und nahmen diverses Werkzeug mit. Dabei hinterließen sie dem Besitzer einen Schaden von ungefähr 4000 Euro, teilte die Polizei mit. wer Angaben zu den Taten machen kann, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Polizei erreichbar unter 03361.5680