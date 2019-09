Firmenbesuch: Bürgermeister Alexander Laesicke (rechts) ließ sich am Mittwoch die Arbeit der DZG von Geschäftsführer Ulrich Feldmüller erläutern. Hier lässt er sich einen Stromzähler zeigen. © Foto: Tilman Trebs

Maria Arbeit ist Prüferin in der Deutschen Zählergesellschaft in Oranienburg. Die kontrolliert, dass Zähler den Stromverbrauch korrekt messen. © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Glatte 100 Jahre ist das Oranienburger Zählerwerk in diesem Jahr geworden. Und traut man allein dem Blick von der Heidelberger Straße aufs Gelände, ist die Zeit dort stehen geblieben. Es sieht nach der guten alten Zeit aus, in der Zähler noch schwarz waren und die Ziffern sich in kleinen Rädchen drehen.

Doch die Zeit der elektromechanischen Zähler ist in Oranienburg schon lange vorbei. Vor zwölf Jahren wurde die Produktion eingestellt. Heute werden zwar noch 3 000 Stück pro Jahr hier repariert und nachgeeicht. Es ist aber schon längst nicht mehr das Kerngeschäft. Heute werden in den modernen Neubauten im Hof der Deutschen Zählergesellschaft (DZG), wie sich das Unternehmen schon seit 1990 nennt, moderne elektronische Stromzähler entwickelt, produziert, geprüft und gewartet. Wachstumspotenziale bietet für das immer noch familiengeführte Unternehmen vor allem aber die Energiewende.

Die Ankündigung der Bundesregierung nach dem Klimagipfel am vergangenen Freitag, eine Million Ladesäulen für Elektroautos aufzustellen, war für DZG-Geschäftsführer Ulrich Feldmüller eine eine gute Nachricht. "Die Elektromobilität ist für uns pers-pektivisch ein wichtiger Markt." Denn sein Unternehmen ist einer von bislang nur zwei Anbietern, die Gleichstromzähler für die Ladesäulen anbieten. Entwickelt haben die Oranienburger, die rund 50 Mitarbeiter in der Stadt und rund 80 Mitarbeiter bundesweit im Außendienst beschäftigen, auch Messsysteme für Windkraftanlagen und Solaranlagen. Neben dem klassischen Wechsel von Hausanschlusszählern gehören die Messungen an Wind- und Sonnenkraftwerken zu den Hauptaufgaben der mobilen Servicemitarbeiter.

Dennoch ist Feldmüller mit der bisherigen Energiepolitik unzufrieden. "Es wäre viel mehr möglich", sagt er. So könnten moderne Zählersysteme schon heute dazu beitragen, Verbrauch und Produktion von Strom besser steuern zu helfen – auch um Energie zu sparen. "Um uns allein mit erneuerbaren Energien zu versorgen, müssten wir beim Verbrauch 30 Prozent einsparen", sagt Feldmüller. Das sei mit Speichern und den modernen Zählersystemen möglich, weil Gewinnung und Verbrauch von Energie besser gesteuert werden könnten. "Es gibt ja viele Spitzen, aber auch Zeiten, in denen Energie produziert, aber nicht gebraucht wird." Mit der vorhandenen Technik und flexiblen Tarifen ließe sich der Verbrauch so verteilen, dass sie über die Tageszeiten relativ gleich bleiben. Allerdings: Politik und Behörden täten sich schwer, die Zählersysteme elektronisch miteinander kommunizieren zu lassen, um die dafür nötigen Daten sammeln und auswerten zu können. "Es gibt viele gute Ansätze und Ideen, aber auch viele unterschiedliche Akteure mit ihren jeweiligen Wünschen und Bedenken", klagt Feldmüller.

Dennoch sieht Feldmüller das Unternehmen auf Kurs. Durch die Spezialisierungen könne die DZG im Wettbewerb mit chinesischen Massenanbietern bestehen. Die Vorproduktion haben die Ora-nienburger aber selbst ins Reich der Mitte ausgelagert. Die gelieferten Bauteile werden in der Kreisstadt aber weiter endmontiert und geprüft. "Allein in Europa zu produzieren, lässt der Markt nicht mehr zu", erklärt Feldmüller. Seine chinesischen Partner wurden an einer Tochterfirma der DZG beteiligt, die sich um Entwicklung und Vertrieb der Produkte kümmert. Feldmüller ist mit dem Joint Venture, das er selbst forciert hat, zufrieden. Beim klassischen Stromzählergeschäft liegt der Marktanteil der DZG in Deutschland bei rund 20 Prozent.

Der Oranienburger Standort soll perspektivisch noch wachsen, sagt Feldmüller. Eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen vor zwölf Jahren noch vor der Pleite stand.