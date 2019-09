Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) "Am Freitag, um 12 Uhr, ist Schluss", sagt Gert Fritze. Briesens Zahnarzt hängt, salopp gesagt, den Bohrer an den Nagel. Nach 33 Jahren und 9 Monaten. Bürgermeister Jörg Bredow und Ortsvorsteher Bodo Blume schauten deshalb am Mittwochmorgen in der Praxis unterm Dach des Ärztehauses vorbei.

Er habe keine Zeit, sagt der Mann mit dem Rauschebart, da sitze ein Patient auf dem Stuhl. Das war einer der letzten von mehreren tausenden. Ganze Familien waren darunter, vom Großvater bis zum Enkel. Auch Blume gehörte dazu und meint: "Er war sehr rücksichtsvoll, bei ihm musste man keine Angst haben." "Er war ja auch Kinderstomatologe. Mit den Kleinen konnte er phantastisch umgehen", erzählt Dagmar Kalsow, seit Anfang an seine Helferin.

Seine Wohnung gleich neben der Praxis wurde ihm zu DDR-Zeiten zur Verfügung gestellt. Damals wurde dringend ein Zahnarzt gesucht, und da er seit 1984 schon stundenweise als Assistent in Briesen arbeitete, sprach man ihn an. So zog der Havelländer ins Odervorland. Jetzt wird wieder ein Nachfolger gesucht.

Und Bredow konnte berichten: "Ein junger Zahnarzt, Carsten Fuhrmann, hat zugesagt. Er betreibt derzeit mit seinem Vater in Frankfurt eine Praxis. Sie eröffnen in Briesen praktisch eine Filiale." Mit dem vom Amtsausschuss beschlossenen Budget für den Umbau, der im Oktober erfolgen soll, kommen wir klar hin, sagt Jörg Bredow.