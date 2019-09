Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Fast 1289 Fürstenwalder Schüler haben Plätze fürs Kinderfilmfest im Filmtheater Union reserviert. Mittwoch machten es sich Drittklässler des Bernhardinums dort bequem, um den Spielfilm "Der kleine Zappelphilipp" zu sehen.

"Der Zappelphilipp findet Fliegen spannend. Wisst Ihr warum?", fragt Sina Wegener (l.), die das Festival vor Ort organisiert. An- und Abmoderation gehören zu jeder Vorstellung. In 28. Auflage gibt es das Angebot in Partnerschaft mit dem Landesinstitut für Schule und Medien und dem Filmverband. "Die Auswahl ist hervorragend", sagt Lehrerin Julia Helmig. Diesmal erhalten die Kinder ein Fliegen-Rollbild als Andenken. Zappelphilipp mag die Tiere wegen ihrer Augen, verrät Sina Wegener.