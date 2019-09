Schwarz-weiß: Für die Sanierungsarbeiten gibt es besondere Sicherungsmaßnahmen. So stehen um das Gelände, in dem gearbeitet wird, der sogenannte Schwarz-Bereich, Zäune. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Noch bis Ende des Jahres wird der alte Kanalabstieg zwischen Ober- und Mittelschleuse saniert. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, sagt Sascha Tscherpel, Bauüberwacher von der S.I.G. – Dr.-Ing. Steffen GmbH. Der erste und flächenmäßig größere Teilabschnitt zwischen der Fußgängerbrücke und der Mittelschleuse sei weitgehend fertiggestellt. Derzeit haben sich die Arbeiten in den Bereich zwischen Oberschleuse und der Brücke von der Karl-Marx-Straße zum Inselbad verlagert. Ziel ist es, die in dem ganzen Abschnitt in früheren Jahren vom EKO abgelagerten Gichtgasschlämme so zu sichern, dass von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.

Den genehmigungsrechtlichen Rahmen der Sicherungsmaßnahmen bildet ein Sanierungsplan nach Bundes-Bodenschutzgesetz, erklärt Kathleen Rothe-Hunger von der Abteilung Umweltmanagement von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH). AMEH ist Bauherr der Maßnahme. Nach Abwägung und Berücksichtigung sämtlicher Belange ist es nicht erforderlich, dass alle abgelagerten Gichtgasschlämme abgetragen und entsorgt werden.

So wurden unter anderem aus der noch bestehenden Fließrinne, die nur noch andeutungsweise an den ehemaligen Kanal erinnerte, der zur Oder führte, Schlämme ausgehoben. Sascha Tscherpel nennt eine Zahl von 22 000 Kubikmeter Material, welches kontrolliert umgelagert wird. Die Aushubmassen werden in einem eigens angelegten Umlagerungsbauwerk, welches sich im Bereich des Kanalabstieges befindet und im Endzustand rund vier Meter hoch ist, räumlich konzentriert und gesichert.

Das Umlagerungsbauwerk wird zusätzlich mit einer unbelasteten Bodenschicht abgedeckt, so dass keine fortwährende Gefahr für Mensch, Tier oder Grundwasser durch Kontakt mehr besteht. Die Schlämme, die nicht ausgehoben werden, bleiben an Ort und Stelle und werden gleichermaßen durch eine Bodenschicht abgedeckt.

Wasserlauf wird verbreitert

Als zentrale Rahmenbedingung der Sanierung bezeichnet Sascha Tscherpel die sogenannte hydraulische Ertüchtigung des Fließes. Dabei geht es nicht darum, das alte Kanalbett in der ursprünglichen Breite von bis zu 40 Metern wieder herzustellen. Schiffe und Boote werden also in dem Abschnitt künftig nicht fahren können. Vielmehr wird der zuvor schon bestehende Wasserlauf durch Verbreiterung und Profilierung neu angelegt. Das Kanalsohle wird zusätzlich durch ein beständiges Geotextil bewehrt und mit Geröll im Fließbereich beziehungsweise Wasserbausteinen in der Hochwasserzone und den Böschungen überschüttet. Dieser Bereich dient als Retentionsfläche und zusätzliches Abflussvolumen, sollte einmal mehr Wasser anfallen, als die Fließrinne aufnehmen kann. Der Wasserlauf wird nach wie vor benötigt, da er zum einen das Kühlwasser der VEO in die Oder ableitet und zum anderen Regenwasser aus weiten Teilen der Stadt fasst.