Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel provoziert mit Parteipolemik.

Den Dichter Theodor Fontane hatte sich Marianne Spring-Räumschüssel für ihre Eröffnungsrede ausgesucht. Der 73-jährigen AfD-Politikerin aus Cottbus stand als ältestem Landtagsmitglied im neu gewählten Parlament das Recht zu, am Mittwoch die Eröffnungsrede im Hohen Hause zu halten. Allerdings sorgte sie gleich zu Beginn ihrer Rede für einen Eklat, als sie fragte, was denn der märkische Dichter von der heutigen Zuwanderung und dem Import fremder Werte halten würde. Und dann rief sie in seinem Namen dazu auf, "unsere Werte" zu verteidigen.

Spring-Räumschüssel provoziert, indem sie von der Vergiftung der politischen Debatten durch politische Korrektheit sprach. Immer mehr Bürger hätten das Gefühl, ihre Meinung spiele keine Rolle mehr. Die repräsentative Demokratie stoße an ihre Grenzen. Als sie aus einer Rede des "großartigen" Alexander Gauland (AfD) zitierte, ging ein erstes Raunen durch die Reihen der Abgeordneten und ein "Aufhören"-Ruf war zu vernehmen. Die gebürtige Gubenerin kritisierte zudem, dass die AfD nicht in Gespräche zur Regierungsbildung eingebunden wurde. Gelächter brach aus, als Spring-Räumschüssel auf den Zwischenruf "unwürdig" erklärte, sie nehme ihr Recht in Anspruch und erteile einen Ordnungsruf.

Die Fraktionschefin der Grünen, Ursula Nonnemacher, bezeichnete die Rede der Alterspräsidentin in einer Pressemitteilung als Tiefpunkt des ersten Tages und für den Anlass völlig unwürdig.

Die Linksfraktion stellte als Protest gegen die AfD kleine Wolfsmensch-Figuren des Künstlers Rainer Opolka auf ihre Tische, von denen einige einen Hitlergruß zeigten. Das verstößt nach Angaben des Landtags allerdings gegen die Geschäftsordnung: Politische Kundgebungen im Plenarsaal seien nicht erlaubt. Ob die Aktion zu Konsequenzen führt, war zunächst offen.