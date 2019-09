Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ulrike Liedtke (SPD) ist die neue Präsidentin des brandenburgischen Landtages. Sie wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Parlaments gewählt. Sie erhielt die Stimmen von 77 der 88 Abgeordneten. 6 Landtagsmitglieder stimmten gegen sie, 5 enthielten sich.

Die Musikwissenschaftlerin aus Rheinsberg, die seit 2014 dem Landtag angehört, versprach in ihrer ersten Rede, das Gegen- und Miteinander in den kommenden Jahren fair zu gestalten. Sie betonte die Rolle des Streites als Ausdruck der politischen Kultur. Konstruktive Aushandlungsprozesse bildeten den Gegenentwurf zum Populismus, der nur die eigene Meinung akzeptiere.

Liedtke versprach, für mehr Transparenz zu sorgen. Bürger sollten Entscheidungen in Echtzeit mitverfolgen können, nicht nur von der Besuchertribüne aus. Dazu werde sie in den Dörfern und Städten unterwegs sein und in einen unverzichtbaren Austausch mit den Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen treten. Für ihre erste Rede im neuen Amt erhielt sie stehenden Applaus von Linken, Grünen, CDU und Freien Wählern.

Nach der Sitzverteilung im Landtag haben die zweit- und drittstärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für je einen Vizepräsidenten. Die AfD, die 23 Abgeordnete stellt, nominierte ihren bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Galau. Er erhielt in geheimer Wahl 36 Stimmen bei 20 Ablehnungen und 31 Enthaltungen. Eine Stimme war ungültig. Damit kann Galau das Amt ausüben. SPD und Grüne hatten am Vortag erklärt, dass sie Galau nicht direkt unterstützen werden, aber auch kein Interesse daran haben, dass die AfD sich als Opfer der anderen Fraktionen gerieren kann.

CDU-Chef Jan Redmann hatte am Dienstag erklärt, dass Mitglieder seiner Fraktion eventuell Galau wählen, weil er in den Reihen der Oppositionsfraktion noch am tragbarsten erscheine. Die Linken wollten mit Verweis auf seine frühere Mitgliedschaft bei den rechtsextremen Republikanern gegen Galau stimmen. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher bedauerte in einer Pressemitteilung, dass der AfD-Politiker so deutlich mehr Stimmen erhielt als die Fraktion Mandate hat.

Zweite Vizepräsidentin wurde die frühere Justizministerin Barbara Richstein. Die CDU-Politikerin erhielt 75 Stimmen. 9 Abgeordnete stimmten gegen sie, vier enthielten sich.

Bei der Wahl zum Präsidium fiel einer von zwei Vorschlägen der AfD durch. Daniel Freiherr von Lützow erhielt zunächst 28 Stimmen und 57 Gegenstimmen. In einem zweiten Wahlgang, den seine Fraktion beantragte, erhielt er 27 Stimmen und 55 Abgeordnete lehnten ihn ab.

Die AfD wird in der nächsten Präsidiumssitzung einen neuen Vorschlag einreichen, hieß es seitens der Landtagsverwaltung. CDU-Fraktionschef Redmann hatte bereits am Dienstag erklärt, dass er von Lützow als Rechtsextremen ansehe und dieser somit nicht für die Christdemokraten wählbar sei.

AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz schrieb anschließend in einer Pressemitteilung, dass Freiherr von Lützow das Opfer einer gezielten Medienkampagne sei. Er sprach von einem von Medien und den "Altparteien" betriebenen Kampf gegen seine Partei, der der Demokratie schade.