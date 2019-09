Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida (MOZ) Vor der Hauptpost, in der August-Bebel-Straße, beim HEP oder vor der Sportschule – viele Gehwege in Frankfurt sind marode (die Märkische Oderzeitung berichtete). Der Reparaturbedarf liegt bei rund 1,3 Millionen Euro – 2019 kann die finanziell klamme Stadt aber nur gut 500 000 Euro für die Instandsetzung ausgeben. Um alle Löcher, unebenen Gehwegplatten und veralteten Pflasterungen zu beseitigen, müssten also 800 000 Euro mehr ausgegeben werden. Die Märkische Oderzeitung befragte Vertreter verschiedener Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, wie sie die Gehweg-Problematik und finanzielle Lücke bewerten.

"Es gibt noch mehr Problemstellen, als die Stadtverwaltung in ihrer Liste aufgezählt hat", meint Michael Möckel (CDU) über die aufgelisteten Gehweg- und Treppen-Reparaturen, die der Stadtbote in der Wochenendausgabe veröffentlichte. Laut dem Stadtverordneten seien es nur die "schlimmsten Stellen". Natürlich sei der Frankfurter Haushalt klamm. Aber gerade für ältere Menschen und junge Eltern mit Kinderwagen seien viele Wege im Zentrum eine Zumutung.

Für mehr barrierefreie Fußwege spricht sich ebenfalls Jan Augustyniak (Linke) aus – insbesondere für Rollatoren vor Altenheimen und Buggies vor Kindergärten. Wenn mehr Geld vorhanden sei, dann müsse eine groß angelegte Sanierung stattfinden. "Dabei darf Frankfurt aber nicht in einer riesigen Baustelle enden", erklärt Jan Augustyniak. Deswegen sollten die verschiedenen Zuständigkeiten zwischen Stadt und Land besser gebündelt werden – damit nicht ein Verkehrsstau entstehe, wie er an den letzten Wochenenden von Słubice bis nach Frankfurt zu beobachten war.

SPD lobt Weg der Verwaltung

Dietrich Hanschel (SPD) hält den Weg der Stadtverwaltung, mehr Geld für Verkehrsflächen auszugeben – von 0,50 Euro auf 0,70 Euro je Quadratmeter im Jahr – für richtig. Es müsse an den Stellen ausgebessert werden, an denen die Sicherheit durch Löcher und abstehende Gehwegplatten gefährdet sei. "Wir müssen mit dem wenigen Geld die problematischsten Stellen ausbessern", sagt Dietrich Hanschel. "Ich finde viele Gehwege in Frankfurt auch nicht schön", sagt Wilko Möller. Doch stehe das Thema nicht oben auf der Prioritätenliste der AfD, so der Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete. Ihm sei nicht bekannt, dass das Thema den Bewohnern unter den Nägeln brenne. Vielmehr hätten die Bürger baurechtliche Probleme an Möller herangetragen, wie den Denkmalschutz für alte Gebäude.

Strukturelles Problem

Dagegen sieht seine Frankfurter Landtags-Kollegin Sahra Damus (Grüne) die Geh- und Radwege in der Oderstadt als wichtiges Thema an. "Es gibt hierbei großen Handlungsbedarf", betont Sahra Damus. Allerdings sei Frankfurt eben eine hochverschuldete Kommune. Gleichwohl sieht sie in den vielen Aufgaben, die kreisfreie Städte für das Umland wahrnehmen, auch ein "strukturelles Problem", das sie demnächst im Landtag ansprechen will.

"Zum Beispiel kann die Länge der Gehwege als Indikator für Investitionen dienen", erklärt die Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete der Grünen. Sie möchte "aber nicht Mittel für Schulen gegen die für Gehwege ausspielen". Doch es solle sich bald etwas ändern: Die neue Verwaltungsspitze messe der Gehweg-Situation eine höhere Gewichtung, als vorhergehende bei.