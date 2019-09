Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Heute gibt es frische Gurken und Tomaten, Pfirsiche und Weintrauben. Ein Dutzend Stiegen voll Obst und Gemüse müssen sortiert und verpackt werden. Manuela Wohlgemuth und Rita Koth krempeln die Ärmel hoch und legen los. Seit rund drei Jahren helfen sie ehrenamtlich der Angermünder Tafel und bereiten Lebensmittel für die Ausgabe vor. Sie kennen jeden Kunden, wissen, was und wie viel gebraucht wird und versuchen, die Gaben möglichst gerecht aufzuteilen. "Sämtliche Lebensmittel sind gespendet. Wir kaufen nichts dazu", betont Angie Schink, Koordinatorin der Angermünder Tafel, die seit 2003 unter dem Dach der Diakonie, später der Johanniter, betrieben wird.

Warteliste für Bedürftige

Anliegen der Tafel ist es, Menschen in Not mit dem Wichtigsten zu versorgen: etwas zu essen. Denn obwohl es hierzulande Lebensmittel im Überfluss gibt und davon täglich tonnenweise im Müll landen, gibt es viele Menschen, die finanziell nicht in der Lage sind, für ihr täglich Brot zu sorgen. Wer die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, muss seine Bedürftigkeit nachweisen, zum Beispiel mit dem Renten- oder Leistungsbescheid vom Jobcenter. Zur Angermünder Tafel kommen Familien, Alleinstehende, Rentner, auch Flüchtlinge. "Die Nachfrage ist so hoch, dass wir inzwischen schon Wartelisten haben", räumt Nicole John, Fachbereichsleiterin für Soziale Dienste bei den Johannitern, ein. Für unvorhergesehene Notfälle halten die Tafelmitarbeiter auch immer eine Reserve vor. Doch während die Bedürftigkeit, gerade auch durch zunehmende Altersarmut, steigt, nimmt die Spendenbereitschaft ab. "Wir versorgen den gesamten Bereich Angermünde und die Ortsteile, doch die Lieferungen der Märkte und Einzelhändler gehen zurück, auch, weil diese heute anders kalkulieren, um weniger wegwerfen zu müssen", so Angie Schink. Partner der Angermünder Tafel sind Rewe, Lidl, Penny, Aldi Nord, der rote Netto, Fürst zu Oettingen-Spielberg, Euba Logistic sowie als langjährige treue Lieferanten Hemme-Milch, Bäcker Schreiber, sowie die Gärtnerei Pinnow. "Es könnten aber noch viel mehr sein", sagt Angie Schink und schaut ein wenig neidisch nach Frankreich, wo der Handel sogar gesetzlich verpflichtet wird, keine Lebensmittel wegzuwerfen und stattdessen zu spenden. In Deutschland setzt man auf Freiwilligkeit. Zu besonderen Feiertagen packen die Mitarbeiter sogar aus eigener Tasche ein paar Leckereien dazu, um vor allem Kindern eine Freude zu machen.

Herd und Kühlschrank gebraucht

Dabei ist das Tischtuch der Tafel selbst viel zu kurz. Die Einrichtung lebt vom Ehrenamt und von Spenden. Zwar fördert der Landkreis Uckermark die Tafel, doch die steigenden Kosten für Verpackung, Reinigungsmittel, Strom, Benzin, Reparaturen und Instandsetzungen sind damit nicht zu decken. Das Fahrzeug ist in die Jahre gekommen, ein Kühlfahrzeug müsste her. Der Herd ist kaputt. Die Tafelmitarbeiter wünschen sich auch einen großen Industriekühlschrank.

Zurzeit sind vier MAE-Kräfte bei der Tafel beschäftigt und kümmern sich um die Lebensmittelausgabe, den Fahrdienst und die Küche. Neben der Lebensmittelausgabe wird täglich zum Frühstück eingeladen und dienstags, donnerstags und freitags ein warmes Mittagessen ausgeteilt. Unterstützt wird das Team von freiwilligen Helfern. Auch die könnten mehr sein. "Mich erfüllt die Arbeit sehr, weil man Gutes tut und unter Leute kommt", macht Rita Koth anderen Mut.

Spendenkonto: Bank für Kirche und Diakonie e.G., BIC: GENODED1DKD; IBAN: DE66 3506 0190 1084 6010 19