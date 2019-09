Haupteingang: Dieser befindet sich nun an der Adilf-Bräutigam-Straße und führt zu den Umkleideräumen. © Foto: Steffen Göttmann

Von Schulungsraum bis Lagezentrum: Stadtbrandmeister René Erdmann im noch unmöblierten großen Saal des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bad Freienwalde. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Stadtbrandmeister René Erdmann steht etwas verloren im noch nicht möblierten großen Saal des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die großen Fenster lassen viel Tageslicht herein und geben den Blick frei auf die Wriezener Straße und eine Fachwerkbude. Dort wird hinter Holz und Glas für alle sichtbar die alte Handdruckspritze, das Traditionsfahrzeug der Freiwlligen Feuerwehr Bad Freienwalde stehen.

Im Saal wird das Farbkonzept Lava mit gedämpftem Rot konsequent fortgeführt. "Feuerwehrhäuser müssen heute nicht mehr rot sein", sagt René Erdmann. Der Farbton sei gewöhnungsbedürftig, aber gleichzeitig passe sich das Haus gut an die Umgebung an. Der große Raum dient als Schulungs- und Versammlungsraum und bietet maximal rund 140 Menschen Platz. Eine Faltwand, die noch montiert werden muss, wird den Raum in zwei Hälften teilen.

Blick über den Tellerrand

Der große Raum mit den im Boden befindlichen Anschlüssen für Computer steht für das moderne Feuerwehrgerätehaus. "Bei mehrtägigen Schadensfällen wie Hochwasser oder Waldbränden kann er als Lagezentrum genutzt werden", sagt René Erdmann. Die dafür erforderlichen Anschlüsse seien alle vorhanden. Smartboards werden Schulungen erleichtern. "Wir haben einen Grundstock an Technik, den wir jährlich aufstocken werden", so der Stadtbrandmeister. Dieser könne von allen Ortswehren der Stadt Bad Freienwalde genutzt werden. Auch benachbarte und befreundete Wehren seien eingeladen, ihn für die Ausbildung ihrer Mitglieder zu nutzen. "Wir müssen über den Tellerrand hinausblicken, denn wir wissen jetzt noch nicht, wie sich das System Feuerwehr in den nächsten Jahren verändern wird", sagt der Stadtbrandmeister. Mit dem neuen Gebäude werde die Bad Freienwalder Feuerwehr gut gerüstet sein.

Gebäude mit neuer Adresse

Erdmann kennt die kritischen Stimmen in Bad Freienwalde, die die Notwendigkeit der Investitionssumme anzweifeln. Er wird immer wieder darauf angesprochen. "Das ist kein Luxus, das Haus entspricht den gesetzlichen Vorschriften und denen der Feuerwehrunfallkasse sowie den DIN-Normen", fügt er hinzu. Das alte Feuerwehrgebäude zu erhalten, wäre nicht möglich gewesen. So bietet das Haus getrennte Umkleideräume sowie getrennte Duschen für Männer und Frauen. es gibt eine Teeküche wie vorher, nur eben moderner,

Mit dem neuen Haupteingang für Feuerwehr und Rettungsdienst verändert sich auch die Adresse: von Wriezener Straße 78 in Adolf-Bräutigam-Straße 13. Vor dem Eingang parken bei einem Einsatz die Privatfahrzeuge. "Wir werden unsere Hilfsfrist verbessern, alles ist genau durchdacht", sagt Erdmann. Noch sind in den Räumen Restarbeiten zu erledigen. Draußen, wo das alte Haus stand, entsteht neben der Übungswand ein asphaltierter Platz, auf dem geübt werden kann. Richtig einziehen wird die Feuerwehr Mitte November.