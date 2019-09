Oliver Schwers

Mürow (MOZ) "Was ist denn jetzt los?", fragt sich mancher Einwohner von Mürow. Im Ort wird in diesem Jahr gleich zweimal das Dorffest gefeiert. Schon im Juli gab es die reguläre Party auf dem Festplatz. Nun plötzlich ist wieder ein Plakat aufgehängt worden. Doch die meisten Mürower wissen inzwischen Bescheid: Die kuriose Dopplung hat einen kinematografischen Hintergrund. Denn in Mürow dreht eine Produktionsfirma Szenen für den Kinospielfilm "Glück" von Regisseurin Henrika Kull. Zu den Schlüsselszenen gehört auch ein nachgestelltes Dorffest, das natürlich so echt wie möglich aussehen soll. Was liegt also näher, als gleich das ganze Dorffest zu wiederholen? Ortsvorsteher Jens Wittstock und seine Helfer unterstützen die Dreharbeiten und lassen nun die Sause noch einmal starten. Sie hoffen auf starke Publikumsbeteiligung.

Das doppelte Dorffest findet am 28. September ab 15 Uhr auf dem Festplatz statt. Es gibt Musik und Unterhaltung für Jung und Alt sowie Kinderanimation. Die Produktionsfirma spendiert ein Fass Freibier. Am Abend folgt Tanz.

Statisten wirken mit

Das Publikum wird natürlich informiert mit Hinweistafeln, dass sich der eine oder andere durchaus später auf der Kinoleinwand wiederfinden könnte. Auch Statisten sind dabei, die bereits im Vorfeld ausgesucht wurden.

Für kleine Rollen hatte es bereits ein Casting gegeben. Gesucht waren Darsteller ohne Schauspielerfahrung aus der Umgebung. Es gab zahlreiche Bewerbungen. Geplant sind mehrere Drehtage in Mürow und Blumenau.

Die Regisseurin Henrika Kull studierte an der Filmuniversität Babelsberg. Dabei realisierte sie dokumentarische, experimentelle und fiktionale Filmprojekte, die auf nationalen und internationalen Filmfestivals zu sehen waren. Ihr abendfüllender Abschlussfilm "Jibril", bei dem sie auch für Drehbuch und Montage verantwortlich ist, feierte seine Premiere auf der Berlinale 2018 und gewann mehrere Preise.