MOZ

Eiche (MOZ) Auf der Ahrensfelder Chaussee in Richtung Berlin kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, als auf Höhe der Straße der Jugend ein Renault gegen eine Fahrradfahrerin stieß. Beim Sturz zog sich die Frau Verletzungen an der Schulter zu. Sie wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus Berlin Buch gebracht.